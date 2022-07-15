華興銀行爆雷取不出錢？深圳一男子造謠　涉編造虛假信息被行拘

河南村鎮銀行「提款難」事件持續發酵，近日，內地網絡更流轉廣東華興銀行取不出錢，引進廣泛關注。對此，華興銀行第一時間對外發布《嚴正聲明》闢謠，並向警方報案。周五（15日），據華興銀行消息，深圳市公安局南山分局已經查明案情，深圳一名男子因編造虛假信息被行拘。



近日網傳「華興銀行爆雷，取不出錢」、「90%資金流進房地產、收不回來」等消息，對此，華興銀行周四（14日）晚間發布聲明給予否認，表示網絡上出現不實信息，相關信息為惡意造謠；該行已向公安機關報案並將依法追究相關的法律責任。聲明又強調，目前該行經營管理活動一切正常，經營發展情況良好。

周五，深圳市公安局南山分局已經查明案情，並對違法行為人下達了《行政處罰決定書》。據指，違法行為人在明知是編造的虛假信息情況下，仍將相關言論在網絡上散佈，造成該信息在網絡上大量傳播，根據《治安管理處罰法》第二十六條第四項之規定，決定給予違法行為人行政拘留十五日的行政處罰。報道指，違法行為人是一名90後的年輕金融從業者，就職於某知名券商。

公開資料顯示，華興銀行是一家混合所有製商業銀行，2011年8月設立，註冊資本80億元人民幣，註冊地位於汕頭經濟特區。其現在廣州、深圳、佛山、東莞、汕頭、江門、珠海、惠州、中山、肇慶設立10家一級分行。

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