利用ChatGPT編造「火車撞死9人」假新聞　東莞男涉尋釁滋事罪落網

ChatGPT 可以生成各種不同的文字內容，包括文章、故事等，卻暗藏詐騙、造謠的風險。

甘肅平涼市警方近日偵破一宗利用AI人工智能技術炮製虛假不實信息的案件，疑犯利用ChatGPT 編造假新聞，並在網上廣泛傳播，涉嫌尋釁滋事罪。目前，疑犯已被採取刑事強制措施。



公安局網安大隊偵破一起利用AI人工智能技術炮製虛假不實信息的案件。這也是自1月10日《互聯網信息服務深度合成管理規定》頒布實施後，我省偵辦的首例案件。

4月25日，平涼市公安局崆峒分局網安大隊對「今晨甘肅一火車撞上修路工人致9人死亡」的文章，初步判斷為信息虛假不實。

「今晨甘肅一火車撞上修路工人致9人死亡」的文章為假新聞。（搜狐）

網安民警調查後，發現共計21個百度帳號均在同一時間段發布該文章，文章內容地點除平涼市崆峒區外，還涉及蘭州、隴南、定西、慶陽等地，文章點擊量已達1.5萬餘次。

經查，涉案百度賬號均為廣東深圳某自媒體公司所有，公司法人代表洪某弟有重大作案嫌疑。

5月5日，專案民警在廣東東莞嫌疑人住處對其使用的電腦及百家號進行取證。經審訊，洪某弟通過微信好友獲知網絡賺取流量變現方法，並購買大量「百家號」。

同時，洪某弟使用「易撰」網頁版，在全網搜索近幾年社會熱點新聞，為規避百家號查重功能，洪某弟通過ChatGPT將蒐集到的新聞要素修改編輯後，使用「海豹科技」軟件上傳至其購買的百家號上非法獲利。

洪某弟利用現代科技手段編造虛假信息，並散布在互聯網上，被大量傳播瀏覽，其行為已涉嫌尋釁滋事罪。崆峒公安分局已對洪某弟採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦之中。