天津津南區地基大範圍沉降開裂　疏散近4千人　官方：趨勢減緩

近日，天津市津南區八里台鎮發生大範圍地面開裂沉降。官方通報指，截至6月3日晚上，共疏散安置群眾3899人，受到影響的群眾已實現應轉盡轉、妥善安置。



6月4日，天津市委書記陳敏爾，天津市委副書記、市長張工再到現場察看處置進展並在指揮部召開會議。陳敏爾強調，要堅持人民至上、安全第一，繼續全力以赴做好原因調查、應急工程施工、安全隱患排查、群眾生活服務保障等工作，確保人民群眾生命財產安全。



官方報道指，在6月4日，津南區八里台鎮局部地面沉降處置工作正有序推進中，地面沉降趨勢減緩。

報道又指，岩土工程、地質構造、地震、應急等方面專家進行全面分析，認為此次地面沉降和位移變形成因比較複雜，初步認為是局部突發性、差異性地面沉降，在短時間內發生這麼大面積沉降，在國內外比較少見，具體原因還需進一步調查。接下來將繼續加強專業監測，密切分析研判。

據早前報道，5月31日下午6時左右，天津八里台鎮八里台東路部分路面隆起開裂，碧桂園鳳錦庭院局部草坪路面開裂、部分地下停車場出現牆體裂痕、滲水。

受影響的主要為碧桂園鳳錦庭院小區37、38、39號樓等，周圍地表也有開裂、沉降現象。事發後，天津市政府已將涉事樓東及周邊居民2900餘人轉移，緊急疏散至周邊酒店。

從現場情況可見，樓宇間的草坪和地面多處開裂，地基部分有肉眼的沉降造成的裂縫，嚴重的甚至有幾十厘米深。