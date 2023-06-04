天津碧桂園樓體傾斜　地基大面積沉降　3000業主連夜轉移

近日，天津市津南區八里台鎮碧桂園鳳錦庭院小區發生樓體傾斜、地面開裂沉降等情況，約3000居民被緊急疏散。



據《海報新聞》報道，5月31日下午6時左右，天津八里台鎮八里台東路部分路面隆起開裂，碧桂園鳳錦庭院局部草坪路面開裂、部分地下停車場出現牆體裂痕、滲水。

受影響的主要為碧桂園鳳錦庭院小區37、38、39號樓等，周圍地表也有開裂、沉降現象。事發後，天津市政府已將涉事樓東及周邊居民2900餘人轉移，緊急疏散至周邊酒店。

3日，受影響的多棟住宅已被圍擋，無關人員不得入內，僅住上述幾棟樓的住戶在登記後，才可返回家中拿取貴重物品和生活必須品。碧桂園鳳錦庭院小區的眾多業主在30℃的天氣下，頂著高溫，一趟趟地「搬家」，小區道路也被大貨車、私家車堵的水泄不通。

部分返回小區來「搬家」的業主表示，近幾日住在周邊酒店，已多次回家拿東西，主要是生活必須品，比如孩子書籍和換洗衣物等。不過也有住戶將冷氣機、電視、沙發等大型家居物品搬走；還有業主將物品用繩子綁住從窗戶掉下。

從現場情況可見，樓宇間的草坪和地面多處開裂，地基部分有肉眼的沉降造成的裂縫，嚴重的甚至有幾十釐米深。搬離小區已3日，業主們仍未等到最新情況通報，有業主表示，「我們就是想知道最新的情況，接下來這件事該怎麼處理。」

6月2日，由天津大學、中國鐵設、中石油、天勘院等部門已組成專家組，前往現場劃定安全管控區域，佈設監測點，每2小時報告一次具體情況，細化急搶險施工方案，避免地面進一步沉降。

此前有猜測該地區路面隆起或與地熱鑽井有關，但據專家初步結論認為，與地熱井關係不大。至於具體原因，尚無最終的結論。