2023內地高考1291萬人報名7日開考　警方押送考卷全程護航

內地2023年普通高等學校招生全國統一考試（全國高考）將於7日、8日兩日進行。今年全國高考報名人數達到1291萬人，比去年增加98萬人，再創歷史新高。為保障高考公平、順利進行，高考試卷也由警車押送，特警全程護衛。



2023高考在即，教育部開展「2023年高考護航行動」，優化考生服務保障，嚴厲打擊高考手機作弊等行為。昨日，有廣東網民在高速路上偶遇押送高考試卷的郵政車隊，為防試題洩露，全程由警車開道，特警護航。

據《海峽都市報》報道，內地高考試卷每年都由中國郵政車輛負責運送，警車也會全程護航，郵政運送車輛內也有警方人員陪同，並配有多個攝像頭，每一秒都在監控之中。

專家介紹，6月5日時，高考試卷會運送至各區考試中心，存放於保密室內，有民警24小時駐守。在試卷押運環節，除了安排警力全程押運外，每輛押運車上都裝了GPS定位系統，車輛的行駛動態實時反饋在考試中心的大屏幕上。

高考試題的保密從試卷命題時就已啟動，由全中國各地相關單位聯合行動，以防止竊聽、竊取、防電子設備干擾等，對命題現場的工作區、休息區、教師人身及行李物品等進行全面安全檢查，並圍繞命題、印刷、運輸、保管等緩解，全程進行安保工作。