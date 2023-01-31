教育部嚴查違規競賽活動　不得作中小學入學依據和中高考加分項目

2021年7月，內地實施「教育雙減」政策後，體育、藝術等非學科類培訓項目爆紅，市場上更逐漸出現各種競賽活動，聲稱可在中小學招生及中高考加分。

1月29日，教育部官網發布《教育部關於共同抵制面向中小學生違規競賽活動的提醒》（以下簡稱《提醒》），嚴肅查處違規舉辦競賽活動的相關行為。



《提醒》指，有人借寒假之機違規舉辦競賽活動，譬如某微信群散布大年初六線上舉辦「希望數學」違規競賽消息。教育部會同有關部門，對諸如借寒假之名違規舉辦競賽活動的相關行為進行了嚴肅查處。目前，相關機構已發布沒有參與舉辦違規競賽的聲明。

教育部提醒廣大學生和家長，凡未列入教育部公布名單的競賽活動，均屬於違規舉辦的「黑競賽」；所有競賽的結果均不得作為中小學生招生入學依據，也不得作為中高考加分項目。

教育部表示，有關公司和個人，通過公眾號、微信群等方式散布「考試獲獎，助力升學」的謠言，不僅販賣焦慮、加重學生負擔、損害學生身心健康，更涉及非法斂財詐騙，屬於違法違規行為。

教育部表示，各級教育行政部門將會同有關部門嚴厲打擊違規競賽，切實減輕學生假期負擔，維護群眾合法權益。希望廣大學生和家長理性看待參加競賽的意義和價值，共同抵制違法違規的「黑競賽」。

「雙減」政策落地後，跳舞等非學科類培訓項目爆紅。（新華社）

實際上，本次《提醒》是教育部的再次重申。去年3月，教育部辦公廳等四部門印發《面向中小學生的全國性競賽活動管理辦法》就明確，競賽以及競賽產生的結果不作為中小學招生入學的依據；在競賽產生的文件、證書、獎章顯着位置標註教育部批准文號以及「不作為中小學招生入學依據」等字樣。

《辦法》明確要求，面向中小學生的全國性競賽活動，要堅持自願原則，不得強迫、誘導任何學校、學生或家長參加競賽活動。