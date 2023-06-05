執念還是夢想？35歲廣西高考｢釘子戶｣　重讀14年只為考清華引熱議

隨著內地大學統一招生考試（高考）臨近，一名35歲男子為考清華重讀14年引發熱議。



35歲的廣西唐尚珺已連續14年重讀，此次是他第15次征戰高考，他被網民稱為「廣西高考釘子戶」。2009年參加第一次高考時，唐尚珺的成績僅超過「三本線（民辦或獨立學院本科院校錄取）」，但他認為這次是「發揮失常」，選擇重讀，不想從此開啟十多年的重讀生涯。

經過多年努力，他曾考取過廈門大學、中國政法大學、吉林大學、重慶大學等重點高校。2022年，已參加高考14次的唐尚珺向家人保證，一定會去上大學。然而以597分被上海交通大學醫學院護理學院錄取後，還是因專業不合適，再次放棄選擇繼續重讀。

根據清華大學在廣西每年招生分數來看，高考理科分數需要在680分以上才有機會被錄取。清華大學近3年在廣西招收理科學生的最低錄取排名為全省53名至62名之間，這意味著，若想拿到清華大學的錄取通知書，唐尚珺至少需要考入全省前62名內。

近日，唐尚珺再次開放自己的社交賬號，其認證信息為「為上清華復讀13年考生唐尚珺」，3個月前曾發文「再戰100天」，網友紛紛在評論區為其加油鼓勁；但也有網民認為，其執念太深，是在浪費青春，「就算考上，畢業多大歲數了？有單位要嗎？」

網民評論▼



「考上清華北大又怎樣？一把年紀了都」

「加油！人生無定數，走好自己的路即可！」

「他做了我不敢做的事，而且也不止一種活法，是吧！」

「他已將高考當成他的事業」

「這個年紀考清華？范進中舉？」

