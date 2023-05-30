民調指武統未獲壓倒性支持　學者：陸民眾對處理台灣議題包容性大

本月中旬，國際期刊《當代中國》（Journal of Contemporary China）發表民調顯示，中國大陸民眾傾向武統台灣的比例僅略微過半，不似預期。據英國廣播公司（BBC）周二（30日）報道，學者分析，大陸民眾對於處理台灣議題的手段有比較大的包容性，武統並未獲得壓倒性支持。



上述民調發表於5月15日，以問卷執行，共取得1824份有效問卷，受訪者不包含居住在海外的中國公民。結果顯示，僅55%受訪者支持北京武統台灣，不同意動武的有33%，且僅有1%贊成立即向台灣開戰。而問卷設計了五種不同的「統一台灣」的手段，其他包括58%支持「在台灣外圍發動有限度的軍事行動」；各有57%支持「對台灣實施經濟制裁」和「維持現狀，以強化經濟與軍事實力，直至統一」。值得一提的是，22%受訪者認為「兩岸可以各自為政，不一定非要統一」。

民調報告作者之一、新加坡國立大學李光耀公共政策學院學者劉遙表示，報告最重要的發現，是大陸民眾對解決台灣問題的手段有比較大的包容性，武統並沒有像預期那樣獲得壓倒性的支持。他強調，武統並非多數受訪者認同的唯一選擇，而是可接受更溫和的兩岸政策，北京也許無須對台採取更強硬態度。他又解釋，問卷特別強調台灣沒有宣布台獨，在不發生重大「台獨」事變的情況下，受訪者並不認為武統迫在眉睫，這意味著即使中共當局維持現狀，也不見得會失分。

在不發生重大「台獨」事變的情況下，受訪者並不認為武統迫在眉睫。（資料圖片）

另外，調查發現年長、男性及教育程度高者較傾向支持使用武統等激進手段處理台灣問題，分析認為，這或許是因為較年長的大陸民眾耐心逐漸流失。不過報道指出，無論如何，研究者認為，上述調查結果某程度上挑戰了北京官方「收復台灣幾乎是每一個中國人的集體意志」這一主流論述。

然而也有學者提出不同見解，美國內華達大學拉斯維加斯分校政治學系助理教授王宏恩就表示，55%始終仍是過半數，代表中國即使忽然民主化，台灣仍有可能處於威脅之下。同時，調查反映了在教育程度上，北京顯然是由上而下的方式掌握武統台灣的民意，而戰狼外交也是呼應了較有資源的群體的看法。