頒獎舉五星紅旗惹議　李東憲透露全家都綠　籲做堂堂正正的中國人

2023年亞太大師運動會日前在韓國舉行，來自台南、代表中華台北（TPE）出戰的跆拳道選手李東憲，在頒獎時舉起五星紅旗的一幕，結果在台灣觸發眾怒，行政院長陳建仁甚至要求清查李是否為共產黨員。

近日，李東憲在大陸參加公開活動期間受台媒採訪，再就事件發聲。他強調自己的舉動並非為了成名，而是真正對大陸有所認同，並呼籲台灣人了解自己的文化根源，做一個堂堂正正的中國人。



綜合《中國時報》、《聯合報》報道，李東憲5月30日在廈門參加第十五屆海峽百姓論壇，他受訪時表示，台灣人應該常到大陸、常回家看看，了解自己的姓氏來源，了解自己的文化根源，不要再受到「台獨」侵害，做一個堂堂正正的中國人。

他又透露，事件發生後，其抖音粉絲漲了將近20萬，但他強調，並不覺得自己是網紅，他也不是為了成名才舉五星紅旗。他續稱，如果聲量的擴大能使他從事的交流工作傳播給更多台灣年輕人、甚至讓他們參與其中，是他樂見的，至於未來，他不會想太多，「該上班就上班、該吃飯就吃飯」。

李東憲在廈門參加第十五屆海峽百姓論壇並受訪。（中時新聞網）

值得一提的是，李東憲多數親友都支持民進黨，他透露，父親至今對他還是不諒解，偶爾還會調侃他；而其母生前擔心自己因從事兩岸交流工作而被台灣民眾罵，但同時也鼓勵他，只要認為是對的事，就認真去做，不用管別人的眼光或想法。他坦言，自己自開始做兩岸交流後就很少與親友接觸，甚至因擔心起爭執，每年只會在吃年夜飯時回家。

不過李東憲亦強調，自己已經成人，會去辨別是非，並表示自己看透了民進黨，轉為支持共產黨是因為民進黨做事有問題。

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據早前報道，李東憲在亞太大師運動會比賽中贏得一面銅牌，他身着背面印有「TPE」的中華台北隊服，手舉五星紅旗站上頒獎台。

有大陸媒體以「中國台灣選手在韓國獲獎，高舉五星紅旗亮相頒獎台」為標題進行報道；「共青團中央」還在微博中轉發相關影片，並稱「同胞好樣的」；亦有大陸媒體報道指，李東憲表示，「作為中國人，非常驕傲自豪」。