北大女生疑遭前男友精神凌虐輕生案7日宣判　女生母：他仍無歉意

據此前報道，2019年10月9日，北京大學法學院女生包麗在北京市某賓館服藥自殺，送院後宣告不治。包麗母親查看女兒手機後認為，其前男友牟林翰長期以來對女兒提出的「拍裸照、先懷孕後流產、承認自己是狗、做絕育手術」等一系列精神凌虐式要求是包麗自殺的主要原因，但牟林翰給予否認。



2020年6月11日，牟林翰涉嫌虐待罪，被刑事拘留。2021年2月15日，牟林翰被北京海淀區檢察院提起公訴。明日（7日），該案將進行半公開宣判。



據內媒《紅星新聞》報道，包麗母親表示，庭審主要圍繞牟林翰的虐待罪是否成立展開，她指牟男同時涉嫌虐待罪和故意殺人罪，並要求醫藥費賠償。她指，醫治包麗的93萬元（人民幣，下同）醫藥費中，自己墊付10萬元，牟父共付20萬元，還欠醫院63萬元。

包母表示：「他沒有任何歉意和愧疚，很理直氣壯，他說自己對包麗的種種行為是出於愛」，她指自己多年來沉浸在喪女之痛中，希望可以判處牟林翰虐待罪，並頂格處罰。

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據此前報道，內媒《南方週末》曾在2019年12月12日刊出《「不寒而慄」的愛情：北大自殺女生的聊天記錄》一文，引發熱議。文章稱，北大法學院大三學生包麗與同校政府管理學院大四學生牟林翰相戀，但在10月9日，包麗服藥自殺，致腦死亡。

文章稱，11月7日，包麗母親查看女兒與男友牟林翰的微信聊天記錄，認為找到女兒輕生的真相：男友責怪女兒不是處女；女兒將男友微信備註名改為「主人」；男友讓女兒在身上紋「我是牟林翰的狗」；男友同意分手，但前提是女兒去做絕育手術，並孤獨終老，不找任何男生。

而牟林翰則指，其和女友戀愛一年，也曾見過包麗母親。網絡有關的質疑是對他的惡意揣測。他還說，作為男友，女友自殺他有一定責任，但不認為自己的行為是對女友的精神控制，「我不明白什麼是精神控制」。

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