中國「一孩生育率跌至0.5」引關注　專家：警惕終生不婚不育情況

近日，中國人口與發展研究中心主任賀丹發表文章《建立生育支持政策體系注重加強一孩生育支持》，指中國一孩生育率已跌至0.5。對此，專家指出，要警惕終生不婚不育情況，從中國的生育結構來看，一孩的提升空間還很大。



文中寫道，中國總和生育率從2019年的1.52下降至2022年的1.07。分孩次看，一孩生育率從0.7跌至0.5，一孩平均生育年齡從26.4歲升高至27.4歲。

賀丹指出，一孩生育的萎縮和推遲是拉低生育水平的主要原因。能生且願意生育第一個孩子的家庭數量明顯減少，一孩生育率下降，將進一步降低二孩和三孩生育率。

中國總和生育率從2019年的1.52下降至2022年的1.07，其中一孩生育率從0.7跌至0.5。（新華社）

「一孩生育率跌至0.5」意味著什麼？

西安交通大學人口與發展研究所教授姜全保接受內媒《紅星新聞》採訪時表示，有研究證明，雖然總和生育率指標能一定程度上反映生育水平，但與生育推遲因素有關。當生育推遲影響度下降或消失後，總和生育率則會上升。所以，總和生育率並不代表一個女性一生生育的孩子數量。「在過去生育水平和生育模式穩定的情況下，總和生育率可以認為是一個女性一生生育的孩子數量，這是個假想的女性生育的數量。」

姜全保指出，中國的一孩生育率下降到0.5，不代表中國女性只有50%的生育一孩。如果想準確統計中國有多少女性終生生育一孩，則應該參考終身生育率。但姜全保同時強調，依然要高度重視一孩生育率下降問題，警惕終身不婚不育的情況，提高生育水平。