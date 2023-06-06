深圳文博會｜香港創意館引入潮流文創IP　將展出11組創意家具

內媒《深圳商報》報道指，在即將開幕的第十九屆文博會上，粵港澳三地展團將在11號館「粵港澳大灣區館」亮相，其中香港創意館以香港創意設計為主題，展覽引入「愛心小飛象」潮流IP形像以及「國博衍藝」文創IP作品，還特別展出11組創意家具產品。



報道指，在「粵港澳大灣區館」，廣東館精選省內60多家頭部文化企業和500件以上文化產品，設序廳、廣東文藝精品、數字文化、文旅融合、嶺南文化「雙創」、媒體融合等6個展廳，展覽將運用電子沙盤、全息互動、5D、4K/8K等各種技術。

澳門創意館則匯聚10個澳門文創品牌，包括澳門知名IP及設計蘊含澳門文化遺產元素的各式產品，將成為推廣澳門別具創意的名片。活動期間，主辦方還將在館內舉辦澳門文創品牌推介會。

第十九屆深圳文博會參展資訊



展會地點：深圳國際會展中心（寶安）

展會時間：2023年6月7日-11日（星期三至星期日）

入館時間：2023年6月7日-10日09:30-18:30

2023年6月11日09:30-18:00



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交通方式：深圳地鐵20號線可直達展館，由國展站下車C1C2出口，您即可直達深圳國際會展中心南登錄大廳。由國展北站C1C出口，您即可直達深圳國際會展中心北登錄大廳。開車可直接導航至「深圳國際會展中心」。深圳是寶安區展城路1號。



完整交通方式和停車場分布：