深圳文博會｜作家韓少功攜新書首日亮相　與讀者探討｢時代與自我｣

第十九屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會（下稱「文博會」）將於6月7日在深圳國際會展中心開幕。

中國著名作家韓少功將攜其散文集《人生忽然》在開幕首日做客深圳文博會，與讀者一同品讀「大地、時代與自我」。



韓少功的《人生忽然》記錄了近年來他的思考與感受，全書分三輯收錄作者幾十年的人生歷程、處世智慧以及靈魂深處最本真、最深情、最動人的點點滴滴。

該書由湖南文藝出版社出版，韓少功也將於6月7日上午11時至12時，在本屆文博會湖南館與海南大學人文學院院長劉復生教授展開對談。兩位嘉賓將從《人生忽然》出發，暢談大地、時代與自我，期望與現場讀者交流思想、分享人生。

《人生忽然》一書橫跨50年，收錄作品從韓少功成長時期開始，通過不斷學習，不斷研究，做出的對社會、對歷史、對現實的種種思考和觀察。在書中他思考了「什麼是情商」「怎樣看待生命」等深刻議題。

對於新書取名之疑，年近70的韓少功表示，《人生忽然》中的「忽」字有三層含義，一是「快」，二是「恍惚」，三才是「忽然」，「現在回頭一想，日子過得很快，忽然的這種感覺迎面撲來。」

他認為，隨著時間的流逝，當人們再回頭時，會有「不確定」「不清晰」的恍惚之感。「忽然」也是提醒自己時刻保持寫作的創新和內省之意，同時提醒自己要真誠地與讀者交流，不投機取巧，達到「忽然即必然，必然即突然」的終極狀態。

第十九屆深圳文博會參展資訊

展會地點：深圳國際會展中心（寶安）

展會時間：2023年6月7日-11日（星期三至星期日）

入館時間：2023年6月7日-10日09:30-18:30

2023年6月11日09:30-18:00



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交通方式：深圳地鐵20號線可直達展館，由國展站下車C1C2出口，您即可直達深圳國際會展中心南登錄大廳。由國展北站C1C出口，您即可直達深圳國際會展中心北登錄大廳。開車可直接導航至「深圳國際會展中心」。深圳是寶安區展城路1號。



完整交通方式和停車場分布：