深圳文博會｜35場配套文化活動　福田區7大分會場亮點一次睇

第十九屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會（下稱「文博會」）將於6月7日在深圳國際會展中心開幕。本次文博會將有福田區7大分會場及35場配套文化活動，包括工藝美術、非遺創意、影視動漫、潮玩旅遊等多种元素，呈現蓬勃文化生機。



本次福田區展廳位於粵港澳大灣區館內，主題為「激活·動感福田」，面積615平方米，匯聚約20家單位的200餘件作品，分為工藝美術、數字創意、文創潮玩、非遺作品、都市旅遊5大板塊，亦將數字文化包含在內，為外界呈現福田文化產業和事業的蓬勃生機，提出福田特色的都市潮流生活主張。

此次布展以「科技+文化」為重點，引入香港理工大學深空探測研究中心行星遙感實驗室吳波教授及其團隊開發的「月球、火星著陸區虛擬實境系統」，遊客可通過VR設備體驗「嫦娥四號」以及「天問一號」著陸區在不同著陸下降階段的三維實景以及著陸後真實的月球與火星表面場景。

同時，福田區文體局亦引入部分頭部數字創意企業參展，引入全球知名潮流藝術集合店品牌MMC亞洲首家旗艦店提供的西遊記、漫威、DC、哈利波特等國際頂級ip的授權潮玩產品。福田區重點旅遊項目「東部通航」「紅胖子巴士」也設置了相應展區，現場推介各自線路產品，並搭配售賣文創產品。

本次深圳文博會7大分會場各有特色重點，配套文化活動共有35場之多。其中，展覽展出18場，文化活動9場，論壇沙龍3場，商圈活動5場。

1. 吉虹產業園

吉虹產業園將圍繞以「數字科技、互聯共享、共建未來」為主題，舉辦分會場開幕式、sketchup中國BIM設計論壇啟動儀式、設計大賽作品頒獎儀式、走進鄉村學校公益行活動、數字創意作品展、指畫微書非遺工藝品展等活動。

吉虹產業園分會場。（圖 / 鳳凰網深圳）

2. 中芬設計園

中芬設計園以「設計跨界·重塑思維邊界」為主題，深入闡釋設計突破專業邊界，重點關注設計驅動的文創產業如何融合發展，舉辦「創新聯動· 超越傳統」文化設計論壇、Fab Lab文創工作坊、「為未來設計：環保與可持續」文化創新展、「跨界重聯」文化創新開放日等活動，充分展示深圳及福田“首善之區”文化產業發展新成果。

中芬設計園分會場。（圖 / 鳳凰網深圳）

3. T8旅遊創意園

T8旅遊創意園是深圳第一家旅遊主題的文化園區，本屆文博會重點關注「文創生態如何結合數字經濟推動多元文化，為未來文旅產業賦能」，跨界碰撞、創新融合的文化展示，數字創意等新玩法。活動聚焦數字創意的多元文旅生態建設，緊密圍繞「文旅+科技」深度剖析5G、VR、AI等數字技術，探索數字文旅產業發展趨勢及前沿技術。

T8旅遊創意園分會場。（圖 / 鳳凰網深圳）

4. 深裝總創意設計園

深裝總創意設計園以「綠色裝飾與低碳生活」為主題，舉辦分會場開幕式、低碳生活產品發布會、綠色裝飾與低碳生活主題沙龍、綠色裝飾科技體驗展、爆笑蟲子環保創意動漫展、綠色裝飾創意料展、綠色裝飾經典作品展等活動。

深裝總創意設計園分會場。（圖 / 鳳凰網深圳）

5. 深圳文化創意園

深圳文化創意園分會場以「數字賦能文化創新匯聚文博」為主題，設立國家級工藝美術大師微展廳、田黃博物館，由Bay coffee揭開首屆咖啡節序幕，聯合園區商家資源舉辦深圳文化創意園文博集市。

深圳文化創意園分會場。（圖 / 鳳凰網深圳）

6. 青蘋果直播電商產業園

青蘋果直播電商產業園分會場以「直播經濟和文化高質量發展」為主題，以園區、協會、對外文化貿易基地、MCN機構、培訓機構、主播、達人等資源，開展「直播經濟和文化高質量發展成果展」、「首屆深港青年直播創業大賽」、「直播經濟高質量發展專題論壇」、「夜市和地攤經濟直播打卡活動」等活動，打造第十九屆文博會分會場直播盛會。

7. 福田區深圳書城中心城

福田區深圳書城中心城分會場主題為「非遺古韻，展卷今朝」，將在書城中心城二層中廳引進朱炳仁銅、嚴記雙皮奶、白氏藥香、中正造像等非遺文化品牌，通過策劃「時序歲豐」非遺主題融合展及「非遺造物坊」非遺主題街區，挖掘傳統文化內容，促使通過非遺的傳承與創新，融入現代生活，此外有「古韻今現」時代音樂會、「閱滿詩園」之夏趣創意集市、遊園打卡激勵計劃、名家簽售會等活動。

福田區深圳書城中心城分會場。（圖 / 鳳凰網深圳）

第十九屆深圳文博會參展資訊展會地點：深圳國際會展中心（寶安）

展會時間：2023年6月7日-11日（星期三至星期日）

入館時間：2023年6月7日-10日09:30-18:30

2023年6月11日09:30-18:00



﻿購票方式：可現場購票，也可關注微信公眾號「文博會」，點擊公眾號菜單欄【票證大廳】;【在線購票】



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交通方式：深圳地鐵20號線可直達展館，由國展站下車C1C2出口，您即可直達深圳國際會展中心南登錄大廳。由國展北站C1C出口，您即可直達深圳國際會展中心北登錄大廳。開車可直接導航至「深圳國際會展中心」。深圳是寶安區展城路1號。完整交通方式和停車場分布：