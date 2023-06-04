文博會｜原創舞劇《詠春》重返深圳　6月7日亮相開幕藝術節

第十九屆中國（深圳）國際文化產業博覽會將於6月7日至11日在深圳國際會展中心舉辦。

由中共深圳市委宣傳部、深圳市文化廣電旅遊體育局出品，深圳歌劇舞劇院創排演出的舞劇《詠春》也將在7日重回深圳，登陸深圳大劇院大劇場，亮相第十九屆中國（深圳）文博會藝術節。



據悉，深圳舞劇《詠春》首輪全國巡演至山西太原，在山西大劇院連演3場。據網絡售票平台顯示，山西每場演出均門票均已售罄，足見觀眾熱情。

雖然巡演排期緊密，為讓來深圳參加文博會的國內外觀眾欣賞到這部火爆的深圳原創舞劇，《詠春》劇組即將開幕當日（7日）20：00登陸深圳大劇院大劇場，亮相第十九屆中國（深圳）文博會藝術節。

據悉，舞劇《詠春》創新性融合了國家級非遺與嶺南民俗文化，以中國國家級非物質文化遺產「詠春拳」「香雲紗」為題材與展現形式，將深圳元素賦予舞台劇中，推動非遺項目的創造性轉化、創新性發展，鏈接傳統與現代，為深圳舞台劇樹立了新的標桿，彰顯了「深圳出品」引領新時代文藝風尚、鑄就深圳新時代文藝高峰的決心與實力。

在微信公眾號「深圳大劇院票務在線」中即可購買演出門票，目前還有小量門票在售。

「詠春」6月7日將再回深圳，亮相十九屆中國（深圳）文博會藝術節。

第十九屆深圳文博會參展資訊



展會地點：深圳國際會展中心（寶安）

展會時間：2023年6月7日-11日（星期三至星期日）

入館時間：2023年6月7日-10日09:30-18:30

2023年6月11日09:30-18:00



﻿購票方式：可現場購票，也可關注微信公眾號「文博會」，點擊公眾號菜單欄【票證大廳】;【在線購票】



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交通方式：深圳地鐵20號線可直達展館，由國展站下車C1C2出口，您即可直達深圳國際會展中心南登錄大廳。由國展北站C1C出口，您即可直達深圳國際會展中心北登錄大廳。開車可直接導航至「深圳國際會展中心」。深圳是寶安區展城路1號。



完整交通方式和停車場分布：