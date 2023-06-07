油漆工撿報紙當帽戴竟被視「披麻戴孝」尋釁滋事　被拘後維權2年

湖南寧鄉市油漆工周建湘與鄰居胡增兩年前前往寧鄉市住建局反映小區質量問題，期間周建湘隨手將報紙折成一頂紙帽戴頭上，希望帶回工地遮灰，詎料事後二人遭警方以尋釁滋事為由抓捕，並處以7日行政處罰。

直到拘留結束，他們才在筆錄中發現，其頭戴報紙帽的行為被視為「披麻戴孝」，身穿的灰色油漆工工作服被視為白色「孝衣」，這些都成了「尋釁滋事」的證據。

兩年來，他們為了維權奔波，打了5次官司仍繼續上訴，目的是想讓誣告的人得到懲罰並盡快消除犯罪記錄。而事件亦引起公眾熱議，網民紛紛站在周建湘一方，「欲加之罪何患無詞！」



據周建湘介紹，事發當日，他們到住建局想反映2020年收房的住處存在樓板的厚度不達標、部分樓板存在裂縫等質量問題。期間，他看到過道邊上有報紙，想著下午回工地可以遮灰，出於職業習慣，他便隨手拿了一張折成帽子，沒想到之後惹出麻煩。

2021年5月31日，周建湘（右一）與鄰居胡增（左一）前往住建局反映問題，後被當局認定為穿著白色孝服「披麻戴孝」尋釁滋事。 （九派新聞）

2021年7月5日，即兩個月後，派出所突然致電給他，稱要他過去請派出所的人吃飯，「我當時迷迷糊糊的，到那就一下子用手銬把我銬住了」。結果，糊里糊塗被拘留了7天後，他們才從處罰決定書得知是尋釁滋事，原因是當天的穿著被認為是披麻戴孝。

「簡直是個笑話」，周建湘表示，事發時他穿著灰色夾克工作服，鄰居穿的則是淺藍色襯衫，與白色、長到膝蓋的農村孝衣完全不一樣。隨後，二人決定打官司維權，並到公安局調取了住建部的人做假證的筆錄。

據指，住建局辦公室主任譚某曾說周建湘「身穿白色上衣、頭戴白色帽子（農村裏死了人，做孝子打扮），闖進會議室」，以此控訴尋釁滋事。但事實上，二人那天根本沒有進辦公室，只是在過道折了紙帽子，還沒找到人說話就被保安趕了出去，「後來我還投訴了他，我懷疑他們是打擊報復我，所以去公安那裏做了假證」。周又對警方是否有調取現場閉路電視感到懷疑，「在打官司的過程中，他們也並沒有提供證據證明他們進行了調查」。

值得一提的是，據周建湘表示，他案發前去拿樓盤檢測報告時，還疑似被開發商派來的人打，導致屁股被踢紫，胸部和腿部拍片子都有輕微傷。出於害怕，後來他再去住建局反映問題時，專門買來「綠頭魚頭套」戴上，到了辦公室門口看到沒有開發商的人後，才取下來。他又透露，住建局多次忽悠人說會整改，可直到現在都沒有整改，而且他們被關後，後面的業主就不敢再去反映問題維權，「實際上他們就是『殺雞給猴看』」。

為免再被打，周建湘專門買來「綠頭魚頭套」戴上。（九派新聞）

這兩年來，他們打了5次官司，一直在維權。其中，長沙市中級人民法院二審確認公安行政處罰的行為違法，要求公安局撤銷該案，寧鄉市公安局亦在2022年7月1日出具《寧鄉市公安局撤銷行政處罰決定書》。

不過，由於違法記錄還是沒有消除，恐影響孩子日後就學、工作等，因此他們告了寧鄉市公安局，目前在等待開庭結果。

撤銷行政處罰決定書。 （央視網）

另外，周建湘認為他們莫名其妙地被拘留，都是因為住建局建設工程質量安全監督站站長陳站長和辦公室主任譚某為打擊報復而捏造事實、做假筆錄，因此他們還控訴開發商虛假報案，陳、譚二人誣告，請求他們得到法律應有的處罰，「得到結果說他們不構成違法，就這樣，我們又繼續打官司」。

周建湘又表示，對方在上訴狀中表示，國家對於孝衣的樣式沒有統一標準，每個人文化水平、認知理解不同，對孝衣的認識也不一樣，「他們公務人員文化水平肯定比我們高呀，這不是笑話？」周表示，現時妻子一邊希望我能維權，一邊又擔心他被欺負，經常吵架，一家被案子弄得一團亂，且維權花了不少錢，被拘留一事更令他在親戚朋友面前都抬不起頭來。不過對於維權打官司，他的態度堅定不移，「我們咽不下這口惡氣」。

而在周三（7日），寧鄉市公安局回應稱，目前已開展全面核查，將依法依規處理。

網民點睇：

欲加之罪何患無詞！老祖宗的話就是真實寫照從古自今

不是油漆工，我戴個帽子能傷害誰？就犯法了？

不違法，但是看你不爽，抓

這些人對帽子過敏吧，是不是平時帽子戴多了

人家想怎麼定就怎麼定，有時候你光頭都有罪

尋釁滋事這個法律本身就存有爭議！世界獨一份

不解決問題，只解決提問題的人？ ？ ？一查到底，嚴肅追責！

