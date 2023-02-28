口袋罪阻維權？人大代表連15年提議取消尋釁滋事罪　網民反應兩極

近日，全國人大代表朱征夫再次呼籲取消尋釁滋事罪。加上今年（2023年）在內，朱征夫已經提議取消尋釁滋事罪15年。尋釁滋事罪因定義模糊不清，且時常在民眾上訪、維權時被以此罪名定罪，在內地屢屢成為話題焦點，但對於廢除與否則是輿論反應兩極。



據了解，尋釁滋事罪因定義模糊不清被視為是「口袋罪」（什麼罪都能裝），去年（2022年）8月，蘇州一名女孩因為穿和服外出拍攝，被警察當街大罵、拉扯，以涉「尋釁滋事罪」帶進警局，該法再度引發輿論關注，此外許多反封控示威者也被以此罪名逮捕。

新疆烏魯木齊大火後，清華大學大批學生示威抗議。（Twitter）

全國政協委員朱征夫具有律師身分。他指出，尋釁滋事罪種種弊端時刻侵蝕著法律的根基，其模糊性不僅會影響人民群眾對權利義務的合理預期，也會導致執法機關選擇性執法。據了解，朱征夫的這個呼籲，是從2008年他擔任人大代表後，一直呼籲到現在。

朱征夫提到，在實踐中，該罪名逐漸淪為類似於流氓罪的新的「口袋罪 」。原因在於該罪名存在明顯缺陷，許多與該罪名有關的概念過於模糊，不僅對司法實踐構成困擾，也極易被濫用，造成社會過度刑法化。朱征夫將於今年兩會提交《適時取消尋釁滋事罪》的提案。

朱征夫認為，尋釁滋事罪的構成要件缺乏明確性。例如，在公共場所怎樣的「追逐、攔截行為」才具有破壞社會秩序的特徵？另外，他認為，尋釁滋事罪中「隨意 」、「 任意 」、「情節嚴重」造成公共場所秩序嚴重混亂等表述過於模糊，而這些又是該罪關鍵的構成要件。

全國人大代表朱征夫再次呼籲取消尋釁滋事罪。（微博）

朱征夫指出，尋釁滋事罪的定罪邏輯更是說不通，像是故意傷害致人輕微傷不構成故意傷害罪，但卻有可能構成尋釁滋事罪。朱征夫更舉例，造成財物損失2000元（人民幣，下同）達不到故意毀壞財物罪立案標準（立案標準為5000元），卻可以構成尋釁滋事罪（立案標準為2000元）。

朱征夫提到，最重要的是，尋釁滋事罪所打擊的危害行為，已有相應法律予以處理，取消該罪不會出現法律的空白。例如該法與，故意傷害罪、侮辱罪、搶劫罪、故意毀壞財物罪、聚眾擾亂公共場所秩序罪等重疊，有重複立法的嫌疑。

最後，朱征夫強調，尋釁滋事罪的存在一定程度上有利於懲治危害社會秩序的行為，維護了社會穩定，但該罪名的種種弊端也是顯而易見的，其模糊性不僅影響人民群眾對權利義務的合理預期，也可能使得執法機關選擇性執法，最終損害人民群眾的合法利益，減損人民群眾對法律的尊重和信仰。因此，朱征夫建議適時取消尋釁滋事罪。

尋釁滋事罪被視為是一種口袋罪。（資料圖）

據了解，尋釁滋事罪是從1979年刑法流氓罪中分解出的罪名。中國《刑法第 293 條》：有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制。

尋釁滋事罪包括 ( 一 ) 隨意毆打他人，情節惡劣的； ( 二 ) 追逐、攔截、辱罵、恐嚇他人，情節惡劣的； ( 三 ) 強拿硬要或者任意損毀、佔用公私財物，情節嚴重的； ( 四 ) 在公共場所起鬨鬧事，造成公共場所秩序嚴重混亂的。糾集他人多次實施前款行為，嚴重破壞社會秩序的，處五年以上十年以下有期徒刑，可以並處罰金。

近年比較為人熟知的「尋釁滋事案件」包括2022年7月在南京玄奘寺供奉日軍戰犯牌位的吳啊萍，以涉嫌尋釁滋事罪被當地公安拘捕、COVID-19疫情2019發生在武漢時，記者張展因尋釁滋事罪成，被判囚4年。另外，內地疫情期間，許多網民也因言論不當，被以尋釁滋事罪居留。

網民點睇：

在網上隨便說一句隱晦的話，都有可能因為尋釁滋事罪進去。

可以不取消，而是完善，讓它有一個標準。具體造成什麼嚴重後果才定罪，不給濫用的機會。

應該完善細節而不是取消，有些人就是故意找事的。

尋釁滋事罪就是正常尋釁滋事定不上罪，正常維權討公道全給按這個罪判了。

在一些網路事件中，網友發聲不當，很多都是按照尋釁滋事給拘留了。

