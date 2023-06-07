澳洲智庫：中國在高超音速、電子戰等關鍵軍事技術的研究領先美國

澳洲安全智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）星期二（6月6日）發表報告說，中國在一些關鍵軍事技術的研究遙遙領先，以至於美國和主要盟友可能永遠趕不上。



本文獲《聯合早報》授權轉載。



報告分析了200萬份科學論文後發現，中國在高超音速、電子戰和關鍵海底能力等23個關鍵類別中，有19個類別處於領先地位。在高超音速的10家領先的研究機構中，有九家位於中國。此外，10個頂級海底無人潛航器研究機構都在中國。這意味著中國有可能主導這些領域未來的技術突破。

報告說，在許多技術領域，中國的領先優勢非常大。

轟-6K掛載或為第3款高超音速導彈。（澎湃新聞）

如今，美國和盟友在自動系統、量子計算、量子感測器和人工智慧的研究，仍處於領先地位。報告說，澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）的綜合實力，使他們在一半的技術上得以與中國競爭。

ASPI說：「即使把他們的努力統計在內，澳英美在某些領域仍然落後於中國，這凸顯了這項技術共用協定的價值，即通過讓合作夥伴利用彼此的優勢來加速共用技術發展。」

它也說，希望上述報告得出的結論，能夠促使澳英美將技術合作擴展到日本等其他國家。

澳英美在2021年9月簽署協議，攜手應對印度太平洋地區的共同挑戰，同時要促進彼此在人工智慧技術、量子計算和網路防禦的發展。三國聯盟中最引人注意的安排，就是美英協助澳洲建造至少八艘核動力潛艇。

美國海軍海狼級核動力潛艇康涅狄格號（USS Connecticut，SSN-22）2021年5月19日駛回華盛頓州的布雷默頓基察普海軍基地（Naval Base Kitsap-Bremerton）。（Reuters）

美國分析員：官僚主義障礙減緩美英澳技術合作

美國分析員此前提醒說，美國國防技術共用受到嚴格控制，官僚主義障礙不僅會減緩美英澳核潛艇計畫，還會減緩三國在高超音速和反高超音速技術、量子、人工智慧和電子戰方面的合作。

美國早已關注中國以先進技術不斷擴展軍力的趨勢。今年（2023年）3月美國國防情報局的科學家在華盛頓透露，北京已經擁有全球領先的高超音速武器庫。反觀美國正在開發的高超音速武器仍處於測試或開發階段。

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）2月警告說，中國在美國大陸上空發射的高空間諜氣球可能只是中國展開監控的開端，美國必須瞭解這種情況並且加以管控。中方否認這是監視裝置，稱它是用於氣象研究的民用無人飛艇。