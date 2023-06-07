天津碧桂園地基大範圍沉降開裂　內媒曝光多張照片：樓體目測傾斜

近日，天津市津南區八里台鎮發生大範圍地面開裂沉降，目前共疏散安置群眾近4000人，受到影響的主要是碧桂園鳳錦庭院小區，引發關注。內媒《每日經濟新聞》6日（周二）發布多張在5日拍攝的現場照片，報道指部分樓棟出現目測歪斜的情況，其中一棟低矮紅樓最為嚴重。該報道於7日已被刪去，但仍可在多個新聞門戶網站看到。



《每日經濟新聞》曝光多張現場照片：

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《每日經濟新聞》6日報道指，其記者5日在現場能看到，鳳錦庭院部分樓棟出現了目測歪斜的情況，但歪斜程度並不明顯。最為明顯的傾斜，是鳳錦庭院旁八里台東路另一側的一棟低矮紅樓，肉眼看起來是所有受波及樓棟中最嚴重的。

報道指，相比樓棟的傾斜，一些樓棟地面連接處發生的較大裂縫則比較明顯，很多裂縫達幾十厘米寬；小區內很多路面都出現了程度較大隆起、開裂，甚至汽車經過時會出現擦底盤的現象。細小的開裂更是隨處可見。

報道又指，不僅僅是鳳錦庭院，其北部的別墅區建築也有嚴重影響。記者在現場看到，臨近鳳錦庭院的別墅區道路上也有一些細小的裂紋，一些別墅門口的柱子以及台階處也出現了明顯的裂痕，還有一些外牆皮散落在地上。

共16棟樓的居民住進酒店

報道引述現場工作人員表示：「目前涉及到的37-52號這16棟樓居民，已經被妥善安置在酒店了，通報說是3000多人。」

報道指，此次鳳錦庭院中影響最大的是靠近八里台東路的37-42號這6棟樓，該6棟樓被圍欄層層圍起。在進出小門外，貼著日期為6月4日的《緊急撤離明白紙》，提醒如果聽到警報，各方人員要「立即停止一切工作，有序迅速撤離至安全區域，不找財物、不拖時間」。

報道又指，現場一位自稱正在觀測的工作人員說，現在地層已經不再沉降。

報道引述現場工作人員指，整個小區是碧桂園在天津開發的首個項目，分別由藍岸庭院、映月庭院、鳳錦庭院等構成，是個擁有7000多戶的大型小區，別墅和高層共有442棟樓。有小區其他區域的業主表示：「我們就是來看看到底成甚麼樣了，這下估計也影響我們的房價了，誰還敢來買啊？」

不過也有業主並不擔心，表示「我們那裏是沒事的，據說現在已經開始往地下灌漿修復了，影響不到我們」。

疏散近4千人

據早前報道，官方通報指，截至6月3日晚上，共疏散安置群眾3899人，受到影響的群眾已實現應轉盡轉、妥善安置。

6月4日，天津市委書記陳敏爾，天津市委副書記、市長張工再到現場察看處置進展並在指揮部召開會議。陳敏爾強調，要堅持人民至上、安全第一，繼續全力以赴做好原因調查、應急工程施工、安全隱患排查、群眾生活服務保障等工作，確保人民群眾生命財產安全。

官方報道指，在6月4日，津南區八里台鎮局部地面沉降處置工作正有序推進中，地面沉降趨勢減緩。

報道又指，岩土工程、地質構造、地震、應急等方面專家進行全面分析，認為此次地面沉降和位移變形成因比較複雜，初步認為是局部突發性、差異性地面沉降，在短時間內發生這麼大面積沉降，在國內外比較少見，具體原因還需進一步調查。接下來將繼續加強專業監測，密切分析研判。