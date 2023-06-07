天津碧桂園地基沉降　央視引苦主：一世心血都完了　單位或已貶值

近日，天津市津南區八里台鎮發生大範圍地面開裂沉降，目前共疏散安置群眾近4000人，受到影響的主要是碧桂園鳳錦庭院小區，引發關注。



央視網6日（周二）報道受影響居民的後續情況，有被迫離家的居民稱，「收拾家的時候我都想哭，一輩子的心血都完了」。報道又指，鳳錦庭院的業主乃至周邊居民都知道，鳳錦庭院的單位可能已經開始貶值。



天津市津南區八里台鎮發生大範圍地面開裂沉降，有建築物歪斜。（央視網）

事故發生後，大量居民緊急撤離至酒店及賓館等地方。央視網的報道引述其中一名受影響業主周慧表示，知道小區出事了以後，她感覺自己的房子要沒了，「關上門的時候，我眼淚都要掉下來了」。

另一名業主趙大哥稱，前不久還給家裏重新裝修了一番。剛裝修完10天，又出了意外，有家不能回了。趙大哥眼眶有點紅地表示，「你看我們一大家子，多少東西在這呢，買個房子好不容易，我們還有房貸」。

央視網曝光現場情況（點圖放大）：

業主王梅表示，「收拾家的時候我都想哭，一輩子的心血都完了」。王梅一家五口目前擠在一個賓館房間裏，女兒上幼兒園、老人拿藥、自己上班都變遠了，要按照原先的節奏生活已然不可能，「我上班也快不行了，請假請得都快辭職了，那咋辦哩」。

業主劉鈺說，6月1日一早離開家去酒店的時候，她就覺得焦慮，感覺自己要沒有家了。那天劉鈺沒去上班。劉鈺說：「我跟領導請假說樓『塌』了，人家還以為我開玩笑呢，確實是真的，咱這現在也沒法住呀。」劉鈺又說：「昨天想想就特別委屈，坐在車裏嚎啕大哭。」

單位可能已經開始貶值

報道又指，雖然還未等到官方結論，受影響的多棟住宅樓並未被認定為「危樓」，但鳳錦庭院的業主們乃至周邊居民都知道，鳳錦庭院的單位可能已經開始貶值。

報道指，在6月3日下午，在小區門口，一位地產經紀表示，這兩天沒人來詢問小區的二手單位，「一提到這個小區，人家不分你是哪個庭院的，估計這兩天都有點兒……」說到這裏，地產經紀止住了話頭，頓了頓又說，「現在情況是不管降多還是降少，賣不出去也沒用啊」。

《每日經濟新聞》曝光多張現場照片：

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疏散近4千人

據早前報道，官方通報指，截至6月3日晚上，共疏散安置群眾3899人，受到影響的群眾已實現應轉盡轉、妥善安置。

6月4日，天津市委書記陳敏爾，天津市委副書記、市長張工再到現場察看處置進展並在指揮部召開會議。陳敏爾強調，要堅持人民至上、安全第一，繼續全力以赴做好原因調查、應急工程施工、安全隱患排查、群眾生活服務保障等工作，確保人民群眾生命財產安全。

官方報道指，在6月4日，津南區八里台鎮局部地面沉降處置工作正有序推進中，地面沉降趨勢減緩。

報道又指，岩土工程、地質構造、地震、應急等方面專家進行全面分析，認為此次地面沉降和位移變形成因比較複雜，初步認為是局部突發性、差異性地面沉降，在短時間內發生這麼大面積沉降，在國內外比較少見，具體原因還需進一步調查。接下來將繼續加強專業監測，密切分析研判。