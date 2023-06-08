國企領導當街牽小三「兩人都玩完」　內媒：女方已停職接受調查

撰文：朱加樟
出版：更新：

內地一名國企領導周三（7日）傳出在四川成都出差期間，公然與「小三」手牽手地逛街，親密一幕被拍下後廣泛傳播。中國石油北京項目管理公司7日晚間發布通報稱，目前涉事男子胡繼勇已被免去寰球項目管理公司執行董事、黨委書記、總經理職務，並接受公司紀委核查。

據內媒《大風新聞》8日的最新消息，從中國石油北京項目管理公司獲悉，涉事女子董某某也已被停職，接受紀委調查，公司領導正在開會研究。

+1

《大風新聞》報道，從中國石油北京項目管理公司獲悉，涉事兩人均被停職，接受紀委調查，公司領導正在開會研究。

報道指，中國石油北京項目管理公司宣傳部工作人員表示，此事公司紀委已經介入，事件正在核查。對於涉事女子是否被停職及接受紀委核查，工作人員表示「肯定的」，但紀委暫時還沒有給情況反饋，「公司正在開會研究，具體處理結果由領導來定，一旦有結果我們肯定會公之於眾」。

此外，中國石油大學（北京）在微博發文稱，網上出現有關該校安全與海洋工程學院畢業生董某某的網帖。經查，董某某與其在校研究生導師無任何親屬關係。

據早前報道，有網民透露，男女事主以及男子的原配屬同一單位，目前員工都在看熱鬧，而疑似小三的帳號也被人翻出，照片顯示她作風大膽，不吝大秀好身材。

+3
國企領導出差被影到與「小三」牽手逛街　中國石油：已將其免職重慶姐弟15樓被掟墮地身亡　狠父與小三二審維持死刑原判最慘正宮！假期在家湊仔　刷直播意外見老公帶小三遊樂園大秀恩愛重慶狠父與小三合謀拋親兒女落樓遭判死刑　二審翻供稱：是意外
國企
婚外情