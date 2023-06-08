國企領導當街牽小三「兩人都玩完」　內媒：女方已停職接受調查

內地一名國企領導周三（7日）傳出在四川成都出差期間，公然與「小三」手牽手地逛街，親密一幕被拍下後廣泛傳播。中國石油北京項目管理公司7日晚間發布通報稱，目前涉事男子胡繼勇已被免去寰球項目管理公司執行董事、黨委書記、總經理職務，並接受公司紀委核查。



據內媒《大風新聞》8日的最新消息，從中國石油北京項目管理公司獲悉，涉事女子董某某也已被停職，接受紀委調查，公司領導正在開會研究。



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《大風新聞》報道，從中國石油北京項目管理公司獲悉，涉事兩人均被停職，接受紀委調查，公司領導正在開會研究。

報道指，中國石油北京項目管理公司宣傳部工作人員表示，此事公司紀委已經介入，事件正在核查。對於涉事女子是否被停職及接受紀委核查，工作人員表示「肯定的」，但紀委暫時還沒有給情況反饋，「公司正在開會研究，具體處理結果由領導來定，一旦有結果我們肯定會公之於眾」。

此外，中國石油大學（北京）在微博發文稱，網上出現有關該校安全與海洋工程學院畢業生董某某的網帖。經查，董某某與其在校研究生導師無任何親屬關係。

據早前報道，有網民透露，男女事主以及男子的原配屬同一單位，目前員工都在看熱鬧，而疑似小三的帳號也被人翻出，照片顯示她作風大膽，不吝大秀好身材。