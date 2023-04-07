重慶狠父與小三合謀拋親兒女落樓遭判死刑　二審翻供稱：是意外

2020年，重慶一對未滿3歲的姐弟，慘遭生父張波及婚內出軌對象葉誠塵共謀後，由15樓家中拋出墮地身亡。兩人犯故意殺人罪，一審被判死刑。4月6日該案件二審，生父張波突然翻供稱孩子是意外跌落。小三葉誠塵則稱自己有精神疾病，她指出，警方恢復的微信聊天記錄中的殺害兩個小孩的共謀內容，只是兩人衝動的商討，並沒有想去實施。



歷時13個小時，重慶市高院4月6日22時30分宣布張波、葉誠塵故意殺人上訴案即（重慶姐弟墮亡案）休庭，表示該案將擇期宣判。



2020年11月2日，家住重慶南岸區錦江華府的張波將2歲的女兒雪雪（化名）、1歲兒子洋洋（化名）從15樓的家中摔下樓，致2名孩子死亡。南岸警方偵查發現，這起故意殺人案的嫌疑人除張波外，還有其女友葉誠塵。該案件陰性質惡劣，引發社會極大關注。

據此，重慶市五中院2021年12月28日一審判決張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。一審判決後，兩被告人提出上訴。

生父二審突翻供稱未兩孩子摔下樓，「是意外」

4月6日該案件二審，《澎湃新聞》引述二審的旁聽人員薛嘯（化名）說法稱，一審對指控的基本事實和罪名無異議的張波二審時竟然翻供了。薛嘯指出，庭審中，張波、葉誠塵當庭翻供。張波表示，「孩子墜樓是意外，不是他摔下去的。」

張波和葉誠塵的辯護人都稱，因為警方逼供誘供才作「有罪供述」。薛嘯說，對於張波、葉誠塵辯護人的說法，公訴方當庭出示公安機關偵查階段的同步錄音錄像予以駁斥。

葉誠塵則表示，警方恢復的微信聊天記錄中的殺害兩個小孩的共謀內容，只是兩人衝動的商討，並沒有想去實施，並稱自己有精神疾病。該人員表示，「對於他們的翻供及辯護人的辯解，出庭檢察官通過一組組證據、影片回應。」

據了解，一審判決書中提到，張波關於其抱住兩個小孩雙腿，將兩個小孩同時從飄窗處扔下樓的供述，與證實飄窗窗臺上有張波的赤足足印、飄窗下側窗框邊緣有雪雪的掌紋痕跡、墜樓現場有雪雪的血跡、二被害人是高墜身亡的《現場勘查筆錄》《鑒定書》等相互印證。

旁聽人員薛嘯指出，整個庭審過程中，張波、葉誠塵說的最多的是「記不住了」。薛嘯說，在被告人最後陳述階段，翻供的張波還是向兩個死去的孩子表示懺悔，也向前妻、孩子生母陳美霖及其父母表示歉意。他稱自己立了遺囑，如果真的被判死刑，他決定將自己的器官捐獻。

「葉誠塵在二審時並無悔罪表現」，薛嘯說，葉誠塵整個庭審過程情緒都比較激動，在最後陳述時，她表示自己案發時不在現場，最多是從犯，並強調她有精神病，希望法院判刑時能對她酌情考慮，令薛嘯印象比較深刻的還有，葉誠塵當庭表示自己交往初期被張波欺騙，更稱自己被強姦。

1分鐘了解「重慶姊弟墮亡案」和一審宣判結果：

狠父寫三封信向前妻懺悔 前妻：她只想保命

張波的前妻、孩子生母陳美霖透露，今年1月，張波連寫3封信表達懺悔，請求原諒，但她與家人都不會認可，更懷疑對方是因二審開庭在即，「他們是想保命或其他目的」。

張波1月曾連寫三封懺悔信：

陳美霖當時回信稱，希望張波不要再以任何愛的名義來求得原諒，「因為你從來都不是一個好丈夫，不是一個好兒子，更不配做一個父親……為了兩個孩子，我必須看到你們死，不惜任何代價」。

對於張波寫信的作法，出庭檢察官也當庭反問張波「既然你沒有殺害孩子，那你為什麼要刪除聊天記錄逃避偵查，為什麼要給陳美霖寫信懺悔並希望求得原諒」，張波對此啞口無言。

據了解，兩個被害小孩的外公外婆此前受訪時曾指出，「一家人備受痛苦煎熬一年多後，終於等來了二審開庭，他們希望二審能維持一審的死刑判決」。