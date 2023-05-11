重慶姐弟15樓被掟墮地身亡　狠父與小三二審維持死刑原判

2020年11月，重慶一對未滿3歲的姐弟，慘遭生父張波及其婚內出軌對象葉誠塵，共謀從15樓家中拋出墮地身亡。周四（5月11日），重慶市高級人民法院對案件進行二審公開宣判，維持對張波、葉誠塵的死刑原判。



2021年12月28日，重慶市第五中級人民法院對案件進行一審宣判，以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。一審判決後，張波、葉誠塵提出上訴。

2023年4月6日，重慶市高級人民法院對案件進行二審公開開庭審理。經審理查明的事實與一審一致，張波、葉誠塵的行為均已構成故意殺人罪，張波直接實施殺人行為，葉誠塵在決定殺害兩名兒童、採用製造意外高墜方式作案、催促逼迫張波實施殺人、追求被害兒童死亡等方面更為積極主動，二人在共同犯罪中地位、作用相當，均為主犯。

法院指，張波、葉誠塵罔顧國法天理人情，嚴重挑戰法律和倫理底線、踐踏社會良知，其作案動機特別卑劣，作案手段特別殘忍，犯罪情節特別惡劣，犯罪後果極其嚴重，主觀惡性極深，社會影響極壞，應依法從嚴懲處。

姐弟墮樓位置。（網上圖片）

法院表示，張波、葉誠塵及其辯護人提出張波沒有實施殺人行為、葉誠塵沒有逼迫和催促張波作案、原判量刑過重等上訴理由和辯護意見與二審查明的事實不符，依法不予採納。一審判決認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法。裁定駁回上訴，維持原判。對張波、葉誠塵的死刑裁定依法報請最高人民法院核准。

2023年5月11日，重慶市高級人民法院對張波、葉誠塵故意殺人上訴一案進行二審公開宣判。

2020年11月2日，重慶南岸區某小區發生一宗墮樓事件，2歲的姐姐和1歲的弟弟從15樓家中墮地身亡。案發當日影片顯示，量名幼童墮樓後，生父張波曾癱坐地上，邊哭邊拍打雙腿，表現極為「悲痛」。惟警方偵查後發現，墮樓事件是故意殺人案，父親張波及其女友葉誠塵正是疑犯。