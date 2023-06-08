「第一生育大省」出招拼生育　廣東：支持有條件地區發放育兒補貼

中國生育率低迷，而作為「第一生育大省」，廣東近日出招，表示支持有條件地區發放育兒補貼，以促進生育。



去年，廣東常住人口數量繼續保持全國第一，出生率高於同期全國平均水平1.53%，更連續三年成為唯一的出生人口超過100萬的省份，連續五年成為第一生育大省。

周三（7日），6月7日，廣東省衛生建康委、省發展改革委等17個部門《關於進一步完善和落實積極生育支持措施的實施意見》掛網公開，提出強化稅收、經濟補助等支持政策。落實好3歲以下嬰幼兒照護費用個人所得稅專項附加扣除政策。建立對依法保障職工生育權益用人單位激勵機制。支持有條件的地區根據當地實際，對生育的家庭給予一定額度的育兒補貼。

此前，《深圳市育兒補貼管理辦法》已於今年1月公開徵求意見，其初步擬定深圳市育兒補貼標準，生育第一個子女的，辦理出生入戶後發放3000元（人民幣．下同）的一次性生育補貼，另外每年發放1500元育兒補貼，直至該子女滿3周歲，3年累計發放補貼7500元，平均每年可領取2500元；生育第二個子女的，辦理出生入戶後發放5000元的一次性生育補貼，另外每年發放2000元育兒補貼，直至該子女滿3周歲，3年累計發放補貼11000元，平均每年可領取3667元；生育第三個子女的，辦理出生入戶後發放1萬元一次性生育補貼，另外每年發放3000元育兒補貼，直至該子女滿3周歲，3年累計發放補貼1.9萬元，平均每年可領取6333元。

而作為外省務工人員輸入大省，廣東流動人口規模巨大，外來人口總規模高達2962.2萬人，佔總人口的23.5%，位居全國之首。對此，上述實施意見也作出部署，對選擇租賃補貼的未成年子女數量較多的家庭，適當提高補貼標準；推廣在廣東省部分地區已經形成良好效應的「媽媽崗」等靈活就業方式，深入開展「春風行動」、「南粵春暖」等招聘品牌活動，幫助女性就業；加強政府和社會協同治理，強化鄉鎮（街道）、村（社區）等基層人口管理體系和服務能力建設，加強流動人口生育支持保障等。