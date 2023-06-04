神舟十五號返地球載回再生稻植株等生物樣品　｢打包盒｣有特殊設計

神舟十五號航天員乘組已完成全部既定任務，周日（6月4日）乘坐神舟十五號載人飛船返回內蒙古東風着陸場。此次返回地球，亦使用「冷包」帶回多個生物樣品。



據《央視新聞》報道，中國空間站此前已相繼展開多項實驗或調試工作。本次神舟十五號乘組返回，帶回多個生物樣品冷包。本次帶回的實驗樣品主要是細胞實驗單元、神十四乘組遺留的再生稻植株（生長期的擬南芥植株）、以及一個線蟲芯片。

據悉，空間站太空實驗的樣本冷包，分為大小兩種不同的規格，根據樣本不同需求可分別保存為4 ℃和-20 ℃，類似冰箱的冷藏和冷凍。同時，冷包採用特殊的工藝材料，整體緊湊，結構小巧，可以確保其抵抗火箭發射及飛行器返回時產生的強大衝擊力。

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中國科學院空間應用中心副研究員郭棟才受訪時表示，目前，較大的預冷裝置需要下行冷包中的相變材料提前在軌預冷，保持具備相應溫區的蓄冷能力，從而保證樣品存活。目前，儲存時常為24至30多個小時，整體溫度變化可控為正負5℃-6℃。目前，中國空間站在軌有2套預冷裝置和10多套樣品冷包。

2022年11月29日晚上11時08分，神舟十五號載人飛船發射升空。今日（6月4日）早晨約6時33分，神舟十五號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。費俊龍、鄧清明、張陸3名航天員身體狀態良好，官方宣布神舟十五號載人飛行任務取得圓滿成功。