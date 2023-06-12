沙漠建電塔　中國首個「沙戈荒」風光電基地外送電特高壓工程開工

6月11日，中國首個沙漠、戈壁、荒漠地區風電光伏基地外送電的特高壓工程——寧夏送湖南±800千伏特高壓直流輸電工程開工建設。



「寧電入湘」工程總投資規模約1000億元（人民幣，下同），由寧夏中衛出發，途經甘肅、陝西、重慶、湖北、湖南等五省（區）一市，線路全長1634公里。

該工程主要輸送的是沙漠、戈壁、荒漠地區利用太陽能、風能等清潔能源生產的綠色電、清潔電，成為寧夏面向「雙碳」目標、實現新能源高比例穩定輸送的創新工程，以及構建新型電力系統、實現新能源大範圍優化配置的示範工程。

「寧電入湘」工程是國內第一條以開發沙漠光伏、輸送新能源為主的電力大通道。（影片截圖）

該工程配套電源裝機容量共計1764萬千瓦，將推動寧夏電網外送能力從1400萬千瓦提升到2200萬千瓦、新能源裝機突破5000萬千瓦。工程投產後，每年將為湖南增加360億至400億度的用電量。

「寧電入湘」工程是國內第一條以開發沙漠光伏、輸送新能源為主的電力大通道。該工程全長1634公里，寧夏段有261公里，其中68%的線路途經沙漠、戈壁、荒漠地形。

由於部分電力鐵塔需建設在「沙戈荒」地帶，而區域內植被稀疏、地形複雜，加上風沙的侵襲，會讓電力鐵塔有倒塔的風險，威脅輸電線路的安全穩定運行。為解決問題，工程建設方借鑒以往特高壓運維管理經驗，啟動「植綠護線」計劃。

部分電力鐵塔需建設在「沙戈荒」地帶。（影片截圖）

國網寧夏電力超高壓公司科技創新中心班組技術員張曉波介紹，經諮詢林業、治沙專家，通過草方格，把沙丘改造成固定或半固定沙地，同時在草方格內播撒草籽，種植白檸條苗等植物，慢慢恢復通道的植被環境。

工程建設團隊又探索了「新能源+儲能」技術，解決新能源不穩定技術難題。國網寧夏電力中衛供電公司客戶服務中心副主任張少斌介紹，風電、風力的大小決定發電效能。新能源發電受自然環境影響比較大，其間歇性和波動性也對電網提出更高的要求。

「寧電入湘」工程主要輸送的是沙漠、戈壁、荒漠地區利用太陽能、風能等清潔能源生產的綠色電、清潔電。（影片截圖）

為掌握新能源發電的規律，寧夏電力部門加大科技攻關，開發建立預警系統，運用人工智能處理和分析海量數據，實時監測新能源電力的運行情況。

為保障新能源電力的穩定輸送，寧夏電力系統持續攻關「新能源+儲能」技術。國網寧夏電力有限公司調控中心副主任張慧玲介紹，儲能技術就猶如充電寶，能夠將多餘的電能量儲存起，在電網有需要時實現快速充放電。在新能源消納困難時安排儲能充電；在電力不足時放電。