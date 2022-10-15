位於海拔3900米至4500米　中國海拔最高光伏實證基地四川正式投產

周五（14日），中國首個超高海拔光伏實證基地項目四川甘孜興川實證光伏電站首批發電單元並網發電，標誌著正式投產。其由國家電投集團建設，位於海拔3900米至4500米的四川甘孜州頂貢大草原，是中國海拔最高的光伏實證基地。



據央視報道，基地是國家級實驗平台，以推動光伏、儲能行業發展為目標，科研人員通過分析超高海拔條件下電氣設備、儲能設備技術指標，採用多種先進技術，對光伏、儲能新技術開展實證試驗研究。國家電投集團西南能源研究院院長周慶葭表示，基地建設了光伏組件、逆變器等5個實驗區，能夠綜合對比分析127種光伏技術組合；同時應用數字化、智能化技術對所有設備的技術參數和運行情況進行診斷和分析，可為全球高海拔、中緯度地區光伏電站系統設計運行、設備選型等提供技術數據。

報道指，四川甘孜興川實證光伏電站佔地面積約13650畝，項目總裝機容量600兆瓦，全容量並網後，年平均發電量約12.68億度，相當於每年節約標準煤約39萬噸，減少二氧化碳排放約107萬噸，並對生態修復發揮積極作用。周慶葭表示，他們針對川西高原草地的生態保護需求，採用「集水、儲水、灌溉、種植」的光伏生態系統運營模式，達到「降蒸發、均水源、保水土」的生態修復目的。