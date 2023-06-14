元宇宙｜上海發布關鍵技術攻關行動方案　要求在前沿技術取得突破

周二（13日），上海市科學技術委員會發布關於印發《上海市「元宇宙」關鍵技術攻關行動方案（2023—2025 年）》的通知，提出加快推動「元宇宙」領域關鍵技術攻關突破，並以沉浸式技術與Web3技術為兩大主攻方向，要求在人工智慧生成內容（AIGC）等前沿技術取得重要突破。



方案提到，要以沉浸式技術與Web3技術為兩大主攻方向，其中沉浸式技術方面，圍繞沉浸影音和沈浸計算領域，重點佈局人工智能生成內容（AIGC）、跨尺度採集重建、空間計算、智能編碼等關鍵技術攻關，降低場景構建成本、提升「元宇宙」內容製作靈活度，並在引擎技術等方面取得新進展。圍繞新型顯示和感知交互領域，重點佈局近眼顯示、多模傳感等技術和終端設備研發，帶動本市芯片、零部件與算法技術研發應用，深化內容與硬件聯動，搶佔「元宇宙」關鍵入口。

Web3技術方面，則面向「元宇宙」去中心化/多中心化的組織規則，圍繞區塊鏈領域，重點佈局Web3網絡操作系統等技術研發，構建高性能、可擴展和安全可控的新型區塊鏈體系架構，為「元宇宙」應用提供中立、可信的信息處理平台。

上海市科學技術委員會發布關於印發《上海市「元宇宙」關鍵技術攻關行動方案（2023—2025 年）》的通知。（網站截圖）

方案又提到，要在原創性引領性科技攻關取得重要進展，人工智能生成內容（AIGC）、空間計算、智能編碼、高性能低功耗微顯示、多模傳感、Web3網絡操作系統、跨尺度採集重建、腦機接口等戰略前沿與關鍵技術不斷取得新突破，圍繞智能終端、內容製作、雲平台等形成30項以上具有重要影響力的核心技術與產品，推進「元宇宙」創新鏈、產業鏈、價值鏈向高端邁進。

另要加快構建先進應用技術體系，形成一批技術創新和服務平台，有效推進協同創新和成果轉化，面向城市經濟、生活、治理的數字化轉型等重要應用需求，打造高水平關鍵技術試驗驗證場景，形成全鏈條技術供給能力，構建具有全球競爭力的「元宇宙」技術體系；不斷完善「元宇宙」創新生態，集聚高質量孵化器、投融資服務、高水平研發機構、科技型骨幹企業、創新團隊等要素，不斷提升「元宇宙」監管技術和治理水準，加速形成開放包容、充滿活力、健康有序的創新生態。

中國正加大對人工智慧技術研發，多地都提出相關產業政策。例如，四川成都月初發布《關於進一步促進人工智能產業高質量發展的若干政策措施》，提出要支持企業、科研機構開展核心和專業算法研發，構建完備的人工智慧發展高地。北京上月底亦公布《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創新策源地實施方案（2023-2025年）》，提出到2025年，當地人工智慧核心產業規模達到3000億元（人民幣．下同），持續保持10%以上增長，周邊產業規模超過1兆元等。

對此，經濟學者馬光遠曾在微信公眾號「光遠看經濟」發文表示，若他沒記錯，去年各地到處還在鼓勵晶片，幾乎是全國都在「煉芯」，而今年隨著ChatGPT的火爆，人工智能又成了地方政策鼓勵的新寵。不過他認為，任何科技前沿都應該得到重視和鼓勵，但只是靠跟風和追熱點的話，很難有真正重大的創新。