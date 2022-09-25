南京信息工程大學設全國首個元宇宙工程系　將與香港理大培養博士

前（23）日，南京信息工程大學人工智能學院（未來技術學院）印發《關於信息工程系更名為元宇宙系的通知》稱，經學院黨政聯席會議研究決定並報學校批准，信息工程系更名為元宇宙工程系，這是內地高校首個元宇宙工程系。



據內地媒體《現代快報》報道，南信大人工智能學院（未來技術學院）院長潘志庚介紹，人工智能學院的元宇宙工程係是內地高校第一個以元宇宙命名的院系。未來南信大致力於打造元宇宙教學，研究，產教融合，學術交流，高層次人才培養和國際合作新高地，依托元宇宙研究院，招聘高水平人才。

潘志庚還透露，未來還將牽頭籌備江蘇省人工智能學會元宇宙專委會，計劃與香港理工大學聯合培養元宇宙方向的碩士、博士研究生和博士後。

南京信息工程大學2021年7月成立人工智能學院（未來技術學院），學校人工智能專業是中國首批35個獲批的人工智能本科專業。

元宇宙是什麼？

「元宇宙」(Metaverse)是「Meta」以及「Universe」2個英文單字組合，亦即「超越宇宙」之意 。元宇宙是未來網路發展延伸下所構成的一種新形態社群互動模式，使用者透過VR（Virtual Reality，「虛擬實境」）或AR（Augmented Reality，「擴增實境」即將虛擬資訊加入實際生活場景）等穿戴裝置進入沉浸式3D虛擬空間，並在其中建構真實世界的數位虛擬身分（Avatar），將所有可能的實體活動虛擬化，達到虛實結合的目標。

此外，打造元宇宙除了要有高效能的5G甚至是6G網路設備支撐資訊傳輸，還需要A（AI，人工智慧）；B（Big Data/Blockchain，大數據/區塊鏈）；C（Cloud Computing，雲端運算）；D（Devices，AR/VR、手機等各類裝置）四大關鍵科技之結合 。