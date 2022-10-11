全國首場「元宇宙」庭審廈門開庭　網民：坐牢也在元宇宙裏吧？

全國首場「元宇宙」庭審，近日在廈門市思明區人民法院進行。據介紹，本次庭審由思明法院金融審判團隊的林鴻法官，在元宇宙中主持審理並當庭宣判兩宗交通事故保險代位求償案件。



據了解，本次庭審同樣是廈門市思明區人民法院與廈門大學法學院副教授吳旭陽團隊聯合講授的法律教學與實踐課程。

開庭時，廈門大學法學院教室內2021級法律碩士研究生，通過元宇宙化身進入三維虛擬法庭空間，旁觀整個庭審過程。進入元宇宙虛擬庭審現場，只需移動手指，便可選擇庭審視角觀看，還可以放大庭審現場大屏幕，清晰地觀看正在投屏展示的庭審筆錄及證據材料。

全國首場元宇宙庭審。（區塊鏈頭條）

為維護法庭秩序及庭審安全性，元宇宙庭審採用密碼入庭的身份核實方法，同時，由法庭後台統一管理發言權限及投票權限。

法院表示，此次活動旨在貫徹上級法院推進智慧法院建設和疫情期間司法便民工作要求，進一步豐富金融司法協同改革的內涵，呼應元宇宙逐步進入現實生活的時代需求，引入元宇宙虛擬世界解決現實糾紛，拓展智慧法院的形式和內涵。

庭審現場。（微博＠青苗法鳴）

網民睇法：

不知道這麼理解對不對，就是用一種沉浸式假裝自己在現場的虛擬畫面的方式看庭審直播？



坐牢也在元宇宙裏吧



先把在線庭審搞好再說吧······



不就是VR嘛，又不是所有人都可以登錄進去，哪來的元宇宙



跟直播互動呢有啥不同？



元宇宙這個概念都還沒發展好，審判進行元宇宙裏面是不是為時過早



智慧法院又能買新設備了



這個模建的真的醜爆了…

