內地「元宇宙第一股」登陸港交所 開盤即破發

「元宇宙」是當前全球最熱門概念之一，Facebook、微軟、騰訊、百度等海內外互聯網科技巨頭均有涉足。昨日（18日）內地飛天雲動科技有限公司頭頂「元宇宙第一股」的光環上市港交所主板，然開盤後即破發，跌幅一度擴大至9%。



作為內地元宇宙第一股，飛天雲動並未在港交所收穫首日開門紅。開盤旋即破發，跌幅一度擴大至9%，雖於18日11時調頭上揚，但下午股價再度下挫，最終報收2.12港幣/股，跌4.07%，總市值38.01億港幣，低於公司預期46億港幣。

飛天雲動是內地湖北一家科技公司，於2017年4月由遊戲業務轉向AR/VR內容及服務業務。儘管轉型時間不長，但據艾瑞咨詢數據顯示，2021年飛天雲動的AR/VR內容及服務內地市場佔有率排名第一，業務覆蓋百度、京東等多家內地頭部互聯網企業。

雖然成功上市，但飛天雲動的「元宇宙」大旗仍引起業內諸多爭議。據內媒報道，飛天雲動主要收入的七成來自內容營銷，顯示其核心業務並非基於元宇宙底層技術搭建，元宇宙的真正含量並不高，更趨向元宇宙的產業鏈方向。

內地界面新聞亦報道稱，目前元宇宙仍是概念性內容，VR是否是體現元宇宙的終端也備受爭議，因此飛天雲動無論是VR還是元宇宙方向的發展都不樂觀。