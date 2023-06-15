天津碧桂園地基大範圍沉降　當局注入逾2500噸水泥：已顯現效果

天津市津南區八里台鎮在5月底發生大範圍地面開裂沉降，共疏散安置群眾近4000人，受到影響的主要是碧桂園鳳錦庭院小區，引發關注。據當地官方報道，為有效控制沉降態勢，當局對沉降周邊區域進行注漿施工。從6月1日開始施工，截至13日下午，已經對42個注漿點累計注入2520噸水泥。最新監測數據顯示，注漿措施已顯現效果。



天津市津南區八里台鎮發生大範圍地面開裂沉降，有建築物歪斜。（央視網）

官方報道指，負責現場施工的津南區住建委建築執法支隊隊長滕文飛表示，因地面沉降，鳳錦庭院小區臨街的高層建築不同程度受到影響。

報道又指，天津即將進入汛期，為防範強降雨可能產生的影響，津南區採取了一系列措施。滕文飛解釋：「此次地面沉降，造成部分地庫與樓座之間產生了縫隙，在強降雨的情況下，雨水可能通過縫隙流入地庫，形成安全隱患。所以我們對因沉降產生的縫隙臨時修補，採取回填土及混凝土散水施工措施，防止雨水流入地庫。」

國網天津城南供電公司鹹水沽供電服務中心副主任王海彪表示，連日來電力工作人員對涉及到的區域進行供電線路檢查和不間斷安全巡視，對於存在運行風險的電纜線路進行緊急開挖，緩解電纜張力，消除隱患。

央視網曝光天津樓盤地基沉降現場情況（點圖放大）：

官方早前報道指，處理此次事件的專家組有關專家解釋，據初步判斷，這次事件屬於突發地質災害。客觀原因是深部地質構造比較複雜，根據國家科研機構通過多種先進手段探測，推斷1300米深度以下疑似存在地質空腔，這種地質構造不是常規的勘察手段能夠探測到的。不排除地熱井打井施工觸及了深層地質構造，從而導致涉事地區淺層水土流失，出現地面沉降等現象。