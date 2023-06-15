美斯中文球衣曝光　開場81秒即入波　央視全程直播友誼賽

美斯（Lionel Messi，梅西）日前隨阿根廷國家隊抵京，今晚（15日）在北京工人體育場與澳洲上演友誼賽。除了吸引大批中國球迷入場觀看，央視更直播本場賽事。



2023國際足球邀請賽今晚在北京新工人體育場舉行。大批球迷早早到場，不少人更穿上阿根廷球衣。美斯賽前與隊友在場上熱身，期間向看台席的球迷揮手打招呼。

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微博流傳多段影片和圖片，只見阿根廷隊的球衣均印上球員的中文名，大批阿根廷球迷在看台上玩起人浪，不斷大喊「梅西」、「梅西」，甚至有人穿上C朗（基斯坦奴·朗拿度，Cristiano Ronaldo）的球衣到場觀賽。

《新浪體育》報道，本次阿根廷中國行的主辦方「2023足球冠軍行」打算在友誼賽後為阿根廷隊及美斯送上紀念獎盃。

網傳圖片顯示，其中一座獎盃的造型是美斯、馬勒當拿（Diego Maradona）及甘巴斯（Mario Kempes）高舉疑似大力神盃的獎盃，但主辦方製作的紀念獎盃出現明顯瑕疵，美斯塑像的左手無名指明顯斷掉。

獎盃底座設計類似商朝晚期的青銅器「四羊方尊」，但底座上刻有四頭牛；獎盃下方還刻有「世界球王」四字；底座刻有五个踢蹴鞠的小孩和一篇足球頌。