美斯球迷塞爆北京酒店！秩序混亂球隊無法外出　只能於宴會廳訓練

阿根廷球王美斯（Lionel Messi，梅西）6月10日抵達北京，吸引了眾多內地球迷朝聖，但球迷的熱情也影響到了球隊的行程安排。內地媒體人透露，由於球迷擠滿了酒店，球隊現在連出酒店都有困難，球員們只能在酒店的宴會廳內進行訓練，一些預定的活動也將取消。



內地媒體報道，美斯此次是與阿根廷隊的球員們一起來到北京的，預計在6月15日與澳洲隊進行表演賽。

中國球迷的熱情，令阿根廷一眾球星連離開酒店樓層也有難度！（按圖了解）

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阿根廷隊6月11日原本預定前往北京的「鳥巢」體育中心進行賽前訓練，主辦單位還邀請了記者到場採訪，但後來卻臨時通知取消，主因是酒店各處都擠滿了熱情的球迷，球隊連走出酒店都有困難。

內地體育媒體人周岩透露，阿根廷隊6月10日是在酒店的宴會廳進行訓練的，且因為秩序混亂，球隊入住的酒店樓層已經被封閉。周岩還說，某個品牌原本舉辦了美斯的球迷見面會，但也已經決定取消。

另一名內地媒體人李思明也說，阿根廷隊現在別說是走出酒店，連走出隊伍包下的那幾層樓都很麻煩。

李思明還說，過去也不是沒有巨星來過中國，高比拜仁（Kobe Bryant）如日中天時也來過北京，那時活動也基本能進行，「到了2023年，怎麼弄到連酒店的健身房都去不了？」

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