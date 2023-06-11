美斯訪華帶錯護照受困北京機場逾兩小時　被公安攔截尷尬畫面曝光

阿根廷球王美斯（Lionel Messi／又譯梅西）10日上午搭乘私人飛機抵達北京，展開第八次中國行。美斯的到來令許多中國球迷相當期待，但卻傳出他當天因為簽證出問題，被卡在北京的機場兩個多小時，好不容易才成功入境。



根據《海報新聞》、《都市快報》報道，美斯被卡在北京機場兩個多小時的消息10日在網絡上瘋傳，並有相關影片流出。可以看見，兩名中國的警員站在美斯旁邊，一旁的工作人員正努力溝通，美斯則拿著一本紅色的護照回答問題。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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依照計劃，美斯10日上午搭乘私人飛機抵達北京，和他一起來的還有保鑣，及球迷熟知的球星迪瑪利亞（Angel di Maria）及柏利迪斯（Leandro Paredes）。

報道提到，美斯擁有阿根廷及西班牙的護照，這次來的時候，可能因為沒溝通清楚，帶的是西班牙護照，沒辦法在中國使用落地簽，又沒有事先申請簽證，所以無法直接入境。

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報道指出，經過緊急辦理，大概過了兩個多小時的時間，美斯的加急簽證還是辦理完成了，也成功入境，在機場搭上巴士前往酒店。

美斯此次與阿根廷隊的球員一起來到中國，主要是為了參加阿根廷對陣澳洲的國際足球邀請賽。根據主辦單位公告，雙方將於15日晚間在北京的工人體育場對陣。

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