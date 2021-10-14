四川19歲青年看守所內死亡且瘦成「皮包骨」　家屬警方各執一詞

四川都江堰市19歲青年易思忛去年7月因涉嫌盜竊罪被刑事拘留，惟在同年11月於看守所內死亡。

看守所告知家屬易思忛死於疾病，惟家屬質疑，孩子本來身體健康，而在4個月的看守所經歷後，「孩子的肋骨像雞骨架一樣，肋骨一根根的，皮包骨頭」，加上易思忛有精神殘疾，但警方卻說其殘疾證是假的，致未能取保候審，這些都令家屬想為孩子討公道。

不過在周四（14日），成都公安通報指出，網傳信息多有不實，又提到檢方未發現監管民警有體罰虐待行為。



據津雲新聞報道，易思忛的父母都是殘疾人，母親是二級殘疾人，父親輕微弱智，外公患小腦萎縮，而易思忛本人亦在2018年被診斷為精神殘疾，並在2020年6月獲精神三級殘疾的殘疾證，一家只靠着易思忛母親800元（人民幣．下同）的低保及外公、外婆總計每月4500元的退休金來作為生活來源，已78歲的外公甚至仍需24小時輪流在小區的門衛值班。

據易思忛的大姨山浩稱，易思忛雖智力有障礙，但乖巧內向，膽子很小，如果有人做錯事情卻說是他做的，他會很害怕，承認是自己做的。可是，作為全家快樂泉源的易思忛，自去年7月2日下午走出家門，就再沒回來，都江堰市公安局在7月4日出具《拘留通知書》顯示，易涉嫌盜竊罪被刑事拘留。

按山浩說法，當時易思忛的外公、外婆帶着易的殘疾證及精神殘疾證明前往蒲陽路派出所，希望能申請取保候審，可幾天後，警方卻告知孩子的殘疾證是假的，派出所帶着孩子去醫院檢查顯示精神正常。當家屬問起是在哪間醫院檢查的，警員只拿着一張單子晃了一下，沒讓她看清楚，而當讓警方把之前交到派出所的精神殘疾診斷證明交還，警員卻說丟了。

山浩又指，據其了解，家門口沒有賣手機的店，派出所始終沒有告知家人易思忛是在哪偷了手機，而易思忛不久即被轉到成都市看守所，且受疫情影響，家屬始終沒有獲知他的情況，「老人想給孩子送衣服和錢，都不讓見一下孩子」。直到去年11月4日，民警通知家屬易思忛病重，家屬遂被帶到成都市看守所，惟被告知易思忛已於當日約11時死亡。

按山浩說法，當時警方告知，易思忛在凌晨3時說肚痛，看守所給了藥物緩解，惟早上7時，獄友按門鈴說易更難受了，可醫生指檢查正常，可能是低血糖。至9時，由於被發現沒有意識，易思忛先後被送至成都郫都正誠醫院及成都市第三人民醫院搶救，但無效死亡，「看守所警察說可能在路上就死了」。隨後，家屬來到殯儀館見到易思忛的遺體，「孩子的肋骨像雞骨架一樣，肋骨一根根的，盆骨立起來，皮包骨頭，太可憐了」。

山浩不理解原本胖乎乎的易思忛在看守所的4個月內經歷了什麼，才會變得如此瘦骨嶙峋，「看守所說孩子是生病去世的，暴病死亡，可能是心肌炎，但孩子從來就沒有心臟病」。

她又指，從看守所的閉路電視看到，去年10月19日的易思忛很瘦，臉上顴骨、肩胛骨、膝蓋骨都明顯突出，而吃飯時都會有獄友分走了他的飯，呈現非常疲憊狀態的他，多數時間都是靠牆坐着。從10月24日開始，易思忛出現嘔吐、腹痛、反覆上廁所等症狀，愈發消瘦，不過看守所以疫情為由，沒讓她看11月4日事發前4天的閉路電視錄像。

山浩表示，易思忛是家人最大的快樂，不能讓其不明不白地死去，要討個說法，而家屬已就看守所死亡一事報過警，但易思忛的居住地或死亡地附近的幾個派出所皆沒予以立案。

家屬表示想為易思忛討個說法。（津雲新聞）

至周四，成都公安發布通報指出，死者易思忛有多次違法犯罪前科，去年7月3日因涉嫌盜竊罪被都江堰市公安局刑事拘留，由都江堰市看守所羈押；7月21日，四川西南司法鑑定中心出具司法鑑定意見，指其具有完全刑事責任能力；7月29日，因疫情原因，被轉入成都市看守所羈押；8月7日，被都江堰市人民檢察院依法批准逮捕；9月28日，案件進入審查起訴階段。

通報指，去年11月4日凌晨，易思忛身體不適，至10時48分經搶救無效死亡，醫院診斷為「呼吸心跳驟停」。之後，成都市公安局依照《看守所在押人員死亡處理規定》封存、查看監控錄像，詢問同監室人員，對民警及醫護人員進行詢問，調查認定看守所執法合法合規。成都市人民檢察院駐所檢察室經檢察監督後亦認定，根據法醫學屍表檢驗，可排除易思忛致死性損傷死亡，檢察亦未發現監管民警有體罰虐待行為，「如需明確死因，建議進行全面屍體解剖」。

通報進一步指，易思忛死後，因家屬拒絕查看監控錄像，拒絕屍檢，不認可公安和檢察機關的結論認定，並在無法律依據之下提出巨額賠償，令成都市看守所無法進行後續處置。及後近一年內，看守所與死者家屬進行了多達40餘次的溝通協調，且建議家屬通過司法程序明確死因、責任，有序開展善後處置工作，惟對方一直拒不配合。直至今年6月，死者家屬才聘請北京某律師事務所律師作為其代理人，提出同意屍檢、查看監控錄像的申請。當局強調和死者家屬的溝通協調工作一直在持續中。

對於報道提到的疑點，通報亦逐一解釋。首先，通報指死者家屬在律師的陪同下，在成都市看守所查看了去年11月1日7時之前的完整監控錄像，至於11月1日7時至11月4日事發的監控錄像，律師和死者家屬商定後向看守所提出擇日再行查看，故網文所稱「看守所以疫情為由，至今沒讓她看到11月4日事發前4天的監控錄像」不屬實。

就「孩子的肋骨像雞骨架一樣」的情況，通報指經查看看守所事發前15天的監控錄像，發現易思忛食量較小，每次就餐後均有剩餘，其所剩飯食由監室內負責回收餐盤的在押人員進行處理，也存在易思忛主動將飯食給予其他在押人員的情況。經查，不存在同監室人員對其欺壓、霸凌等行為。另根據看守所醫療記錄顯示，易在押期間未報告其患有嚴重疾病或慢性消耗性疾病，其身體健康情況及死因需通過屍檢等司法鑑定手段查明。最後，通報稱者家屬從未提出過取保候審申請。