運動員蘇翊鳴獲保送清華大學　北京冬奧斬獲一金一銀

19歲的滑雪運動員蘇翊鳴，在北京冬奧會中斬獲一金一銀，隨之人氣大漲。國家體育總局科教司日前公布「2023年優秀運動員本科保送推薦名單」，當中顯示蘇翊鳴被保送推薦到清華大學。



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周五（16日），蘇翊鳴在微博發文表示，自己18歲的三個願望終於都實現了，「感謝清華大學給我學習深造的機會，我知道自己還有許多不足，會在接下來的四年裡更加努力，不負期望。」清華大學官方微博帳號亦發文稱，「我在清華等你來！@蘇翊鳴」。

據了解，保送生是一種讓有特別專長的高中生不必參加高考，直接獲得高校錄取的制度。一般根據學校不同，對保送生的資格要求不同。但大都要經過學生所在學校推薦，並通過大學組織的專家評定。

在去年舉行的北京冬奧會單板滑雪男子大跳台決賽中，蘇翊鳴以182.50的總分獲得該項目金牌，為中國冰雪運動取得歷史性突破，他不僅成為中國歷史上最年輕的冬奧會冠軍，同時也成為中國首個單板滑雪冬奧冠軍。

蘇翊鳴的成長經歷亦頗為豐富。早在2014年他就以童星身份進入大眾視野。他是電影《智取威虎山》中的小栓子，也是電視劇《生逢燦爛的日子》中的童年老二、《林海雪原》中的小道童水安。