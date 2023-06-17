「指鼠為鴨」事件真相揭盅　官媒狠批懶作為：徒增笑柄，侮辱智商

江西工業職業技術學院日前有學生在餐食中吃出老鼠頭，食堂工作人員卻「指鼠為鴨」堅稱是鴨脖，南昌市高新區市監局等有關部門亦表示「經送檢核實，異物確為鴨脖」。事件引起爭議，官方聯合調查組周六（17日）公布調查結果指，判定異物為老鼠類囓齒動物的頭部。



對此，《人民日報》海外版旗下新媒體品牌欄目「俠客島」發表評論文章，直指鴨脖「沉冤得雪」；此前校方和有關部門一口咬定是「鴨脖」，如今看來真徒增笑柄，侮辱智商。



文章稱，要證實是鼠頭還是鴨脖並不難，但因有關單位和稀泥、「堵捂瞞」，硬是把小事拖大、矛盾上交，搞得全網輿情沸騰，要靠省級調查組介入才能查清。這期間，大量行政資源被浪費，更傷害了基層政府和有關單位的公信力，「真是得不償失！」

該文批評，事件充分暴露了有些地方部門一有輿情就遮掩逃避，不作為、懶作為的工作作風。荒誕的「鼠頭鴨脖」事件給大家提了個醒，「實事求是，就是解決問題、平息輿情的最好辦法」。

文章進一步指出，事件真相已調查清楚，但「指鼠為鴨」的討論恐怕不會立馬翻篇，就像食堂內的異物不會憑空出現，網友的信任也不會短期恢復。除了盡快解決學校的食品衛生問題，這次事件中，一味和稀泥、愚弄輿論的人，也應受到嚴肅處理，這種荒唐事不能再重演。

據早前報道，影片顯示，涉事學生跟食堂工作人員表示自己吃出了老鼠頭，「這是老鼠啊，老鼠的牙齒，看得出來不？」不過工作人員不以為然，堅稱是鴨肉，「你說這哪來的老鼠嘛？」

影片曝光後，網民紛紛表示震驚及噁心，冀當局嚴查嚴懲。後來，江西工業職業技術學院發布通報稱，學生本人已確認「異物」為鴨脖並作出澄清；南昌市市場監督管理局工作人員亦稱，經送檢核實，異物確為鴨脖。

事件爭議不斷，雖然官方表示是鴨脖，但大量網民仍然懷疑，認為圖片怎麼看都像鼠頭，「鴨脖怎麼長了牙」、「指鼠為鴨」，甚至有網民做出對比圖，顯示「鴨脖」與老鼠的相似度。

周六，江西成立由省教育廳、省公安廳、省國資委、省市場監督管理局組成的聯合調查組公布調查結果指，判定異物為老鼠類囓齒動物的頭部，並吊銷涉事食堂食品經營許可證，對涉事企業和法定代表人頂格處罰。