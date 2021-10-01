CPTPP｜不同澳日對陸體制疑慮　台官方稱未獲任何成員國反對加入

中國大陸與台灣日前先後宣佈申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），對此，台灣經濟部長王美花接受路透社（Reuters）專訪表示，如果中國大陸比台灣先加入CPTPP，有可能阻礙台灣加入，但就目前進度來看，在台灣提交書面申請後，沒有聽到任何成員國反對。



中國大陸於9月17日宣佈申請加入CPTPP，而台灣也於9月22日以「台澎金馬個別關稅領域」（TPKM）遞件申請。兩岸先後遞件引發關注。

王美花表示，中國大陸反對台灣參加任何國際組織或活動，如果陸方先進入（CPTPP），肯定會有阻撓台灣的風險。她指出，北京方面還存在許多問題，包含網路審查、勞工權利等，令人懷疑是否能達到CPTPP的標準，因這些要求在挑戰中國大陸的基本制度。

王美花認為CPTPP的相關要求挑戰了中國大陸的基本制度。（中央社）

王美花質疑，如果中國大陸體系能夠有所改變，再加入（CPTPP）並不是一件壞事，但前提是，如果不改變體制，它為什麼可以進入CPTPP？

王美花還說，目前未聞有任何CPTPP成員國反對台灣加入，這和中國大陸形成鮮明對比，比如澳洲和日本都對中國大陸的申請表達疑慮。

據過往經驗，上次台灣耗費了十多年的時間談判才加入世界貿易組織（WTO），但王美花認為，加入CPTPP應該不會需要那麼長時間，但仍無法給出具體的時間表，她說：「如果政治障礙能夠儘可能地減少，談判時間就不會超過十年。」

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事實上，就CPTPP的加入程序來看，在與成員國先行協商並遞出申請書之後，須待紐西蘭通知各成員國，再由成員國決定是否成立工作小組來處理入會事宜。但大陸外交部與國台辦已多次表示，要以「一個中國」為前提。

就CPTPP目前成員國而言，中國大陸龐大的市場加入對其仍具誘因，比如2022年輪值主席國新加坡、馬來西亞等國已率先表態支持中國大陸加入，且澳洲、日本與中方關係仍處於動態協商狀態下，台灣能否期待CPTPP成員國「就案論案」，而忽視「一中原則」，挑戰極大。