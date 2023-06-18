中國第一無人島擁丹霞地貌　新島主2868萬成交持39年使用權

中國第一無人島—浙江寧波市象山縣旦門山島，上周五（16日）以2868萬（人民幣，下同）成交。



此前擁有旦門山島使用權的黃益民，因陷入債務糾紛成為失信被執行人，相關債權方提出訴訟後申請強制拍賣。該島評估價3977.19萬元，起拍價2785萬元，首次拍賣因0人報名、0人出價而「流拍」。

幾天後，寧波市中級人民法院再次發布拍賣公告，起拍價為2228萬元，競拍期由6月15日上午10時，至6月16日上午10時止。

本次拍賣共有5名投資人報名，經過輪番出價後，最終由競買號為B6915的投資人以2868萬元競拍成功。旦門山島的成交價高出首次拍賣起拍價83萬元，高出第二次拍賣起拍價 640萬元，但仍低於評估價逾千萬。

競價結果確認書顯示，成功拍下旦門山島的「新島主」名為李國柱，他將獲得象山縣東陳鄉旦門山島無居民海島使用權、海域使用權（到2061年）以及島上現存建築和相關配套，包括金沙灣度假村配套碼頭。

競價結果確認書顯示，「新島主」李國柱將獲得旦門山島無居民海島使用權、海域使用權以及島上現存建築和相關配套。（阿里資產‧司法）

據介紹，旦門山島擁有五峰，每當旭日東昇，日影、島影倒映水中，構成「旦」字，故名旦門山島。島長1.82公里，寬0.52公里。島上植被以草叢為主，有少量稀疏針葉林，島上還有全國並不多見的丹霞地貌，小島四周礁石密布，海螺叢生，還有一個秀美的紅沙灘。