飲古董？女子高鐵15元買到「水齡16500年」礦泉水　專家：不科學

「每一滴水都是16500年前的」，這不是科幻作品的內容，而是企業真實存在的宣傳。事緣近日，上海一名張姓女子在高鐵上花了15元人民幣買了一瓶礦泉水，一看包裝上竟寫著「水齡16500年」，遂調侃道自己在喝「古董水」。事件引起熱議，不少網民紛紛認為企業是在「老點」消費者。然而周一（12日），涉事公司的客服堅稱水是來自於珠峰的冰川水，水齡無誤。專家則表示，直接說水的年齡是不科學的。



「等於是在喝古董（水）啊，才15元/瓶，不貴不貴」，在喝到這瓶礦泉水後，張女覺得十分有趣，遂把圖片發到網上，還就如此低價就買到「古董水」自我調侃了一番。據圖片顯示，礦泉水品牌叫作「珠峰冰川」，包裝上寫有「水齡16500±150年」、「珠峰水源地灌封裝」等內容。

產品包裝上竟寫著「水齡16500±150年」。（上游新聞）

事件隨即引起網民討論，不少網民紛紛認為企業是在「老點」消費者，不可能真的有如此水齡。不過也有人認為，「每一個水分子都是上古遺存，不管怎麼消殺也是這樣的，這麼寫確實沒毛病」。

網民意見：

老水恆久遠，一滴永留傳

每一口都是時間的沉澱

真一個願打一個願挨啊

這水估計恐龍都洗過臉吧

稍微有點常識就知道，那個時候恐龍已經滅絕很久了

我呼吸的空氣還是46億年前的

這要是茅台，怕是這一瓶得賣一個億

花15塊錢就能和猛獁象喝同款水～這豈不超值？

你我身體上的原子可比太陽的年齡要大

我們都來自145億年前的一場爆炸



有內媒就以消費者身份致電涉事珠峰冰川水資源有限公司熱線，希望了解一下這水到底是怎麼一回事。客服告知，公司的水源自珠峰的冰川水，沉降地下後會經歷一個漫長的礦化過程，再通過珠峰腳下的泉眼自湧到地表，出來的水是大約16500年。之後，為了方便儲存和運輸，公司會施行殺菌工藝，然後原水灌封裝，「也就是說，你現在飲用的每一滴水，都是16500年前的」。客服又解釋，這個數字是通過科學的手段專家組測算出來的，雖不是特別精準，但大約就是這樣。

客服稱水來自世界第一高峰的珠穆朗瑪峰。（資料圖片）

據了解，人類可用「年輪」來判斷一棵樹的年齡，但其實，水也是有「年輪」的，其指的是放射性同位素。其中，碳十四法測量水的年齡範圍為1000到5萬年。水齡實驗可協助認識地下水的循環和更新能力，並為可持續開發利用地下水提供重要參數指標。

對於今次的「古董水」事件，自然資源部中國地質調查局水環所的郭先生認為，涉事企業的說法不科學。他解釋，水的年齡有多種方法測試，其中包括碳十四法。水經過土壤入滲到含水層之間的過程有時比較複雜，而用碳十四法測量出來的數字叫做水的表觀年齡，不是絕對年齡。這是因為，水是流動的，地層內的含水層可能很古老，若補給了年輕或年老的水，整個水的年齡情況就不一樣，所以沒有一一對應關係，這些在檢測報告中都有交代，目的正是防止有人偷換概念。他認為，拿著檢測報告就直接說水的年齡並不科學。

郭又補充，水喝得是否健康，與所含微量元素有關，但與水的年齡是兩碼事。水的年齡只能代表水比較乾淨一點，沒有現代的一些工業污染。