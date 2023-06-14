廣東多地現綠化帶芒果引市民採摘　多部門提醒：有污染不宜食用

又到廣東芒果季，不少地區路邊綠化帶樹上能看到掛滿枝頭的「綠色芒果」（俗稱「綠化芒」），常有果實掉落，還有不少市民採摘來吃。「綠化芒」究竟能不能食用？它和普通的食用芒果又有哪些區別？



夏天來臨，水果當季，廣東不少地區的綠化帶附近出現許多「綠化芒」，讓不少市民忍不住執拾。但廣東多地政府及相關部門提示，「綠化芒」不具備食用價值，不可食用。

廣東多部門提醒，路邊綠化帶中的芒果「綠化芒」不要採摘食用。（圖 / 網絡）

據綠化專家介紹，綠化帶種植的芒果樹是綠化植物，比較抗風，樹葉茂盛，能遮擋烈日，果實「綠化芒」亦是城市園林景觀的一部分。但「綠化芒」栽種條件較為復雜，再加上汽車尾氣和粉塵污染，常存在重金屬等有害物質超標的情況。在綠化養護日常病虫害防治噴藥過後，也會有農藥殘留等。因此路邊的「綠化芒」僅能觀賞，不能食用。

廣東多部門提醒，路邊綠化帶中的芒果「綠化芒」不要採摘食用。（圖 / 網絡）

「綠化芒」不僅不能食用，單純採摘也可能有風險。如深圳禁止攀摘公共樹木的枝葉花果，違者責令改正、罰款五50至200元。廣州亦禁止攀、折、釘、拴樹木，禁止採摘花果枝葉、踐踏綠地，違規將處以20元至50元罰款。市民應自覺遵守法律規定，如果不聽勸阻擅自採摘而發生人身傷亡事故的，相應的法律后果將由市民自行承擔。

海檬果毒性強烈，不可食用。（圖 / 網絡）

除「綠化芒」外，還有一種跟芒果長得很像的果實「海檬果」（學名Cerbera manghas Linn, 大陸稱「海杧果」）亦不可食用。專業人士提醒，該果實全株有劇毒，莖、葉、果均含有帶劇毒的白色乳汁，誤食半顆即可致死。「海檬果」成熟時為橙黃色，主要分布在海南、廣東、台灣等地，熱帶亞洲、大洋洲亦有分布。

如何區分「綠化芒」和「食用芒」？

芒果是很多人喜歡的水果，但芒果全屬中僅有15種可供食用。（圖 / 網絡）

芒果全屬有60多種，其中僅有15種可供食用。「綠化芒」與「食用芒」的區分方法通常有兩種：1. 看個頭外形。「綠化芒」一般個頭較小，呈青黃色、皮厚、核大。而「食用芒」產地多樣，一般個頭較大、皮薄核小。

2. 看蟲眼數量。果園的芒果怕被昆蟲叮咬，會進行套袋保護，而路邊的「綠化芒」一般沒有套袋，所以果蠅等昆蟲會在芒果上產卵，蟲眼數量較多的可以鑑別為「綠化芒」。

據《廣州新聞電台》介紹，目前，廣東行道樹共約58.6萬餘株，芒果綠化樹更是常見。相關部門表示，街頭的芒果樹一般有日常養護，綠化管理部門會修剪芒果枝條，修剪下的果實均會作為綠化垃圾銷毀。

網民點睇：

每次經過芒果樹下都提心吊膽，生怕被砸成腦震盪



學校裡的能吃嗎？雖然沒吃過



吃過，高中和大學同學都摘來吃過，味道一般



見到路邊有人去摘，心想該不會是良心商家吧



大把人去摘來吃，只是肉少核大有點酸而已

