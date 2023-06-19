企業以軍中茅台、軍隊專供為噱頭售酒　寧夏軍警全數沒收並處罰

寧夏軍區警備辦公室近期發現有公司冒用以「軍中茅台」、「軍中五糧」為噱頭售酒。經查糾相關銷售門店及庫房，當局沒收逾3500瓶疑似涉「軍」字號酒，涉額數十萬元（人民幣，下同）。



寧夏軍區警備辦公室執行糾察任務時，發現一輛私家車的車身兩側疑似印有軍隊臂章樣式的標識，車輛後側玻璃上更貼上「軍酒銷售」的字樣。

車輛後側玻璃上貼有「軍酒銷售」的字樣。（央視軍事）

經查，上述車輛的所屬公司註冊有微信公眾號，並公開銷售「軍酒軍品」，品類多達40餘種，還附有「軍酒」銷售電子彩頁。經進一步調查，該公司主要負責「軍酒」銷售後的派送工作，其背後供貨商為李某。

在掌握更多證據後，寧夏軍區警備辦公室聯合銀川市公安局、銀川市市場監督管理局金鳳區分局等部門，查糾相關銷售門店及庫房，封存12個品種、600餘件、3500餘瓶疑似涉「軍」字號酒，累計金額達數十萬元，並對該公司作出罰款3萬元，沒收「無廠名廠址軍酒」的處罰，並責令其立即整改。

近年來，部分經營者公開或變相冒用軍隊名義，使用軍隊特定含義字樣和圖案，生產銷售「軍中茅台」、「軍隊專供」等假冒偽劣商品，嚴重損害軍隊聲譽形象，影響國家經濟環境治理。

2022年，中央軍委後勤保障部等6部門聯合發布《關於禁止銷售「軍」字號煙酒等商品的通告》，嚴禁任何單位和個人利用中國人民解放軍和武裝警察部隊名義，以任何形式進行商業營銷宣傳，並嚴禁線上線下銷售「軍」字號煙酒等商品，包括涉軍特定含義字樣，如「軍隊」、「部隊」、「解放軍」、「武警」等。