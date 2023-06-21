內地端午節假期鐵路運輸今日啟動　預計發送旅客7100萬人次

今日（21日）起，內地為期5天的端午節假期鐵路運輸啟動，至6月25日結束，全國鐵路預計發送旅客7100萬人次，日均發送旅客1420萬人次，6月22日為客流最高峰日，預計發送旅客約1600萬人次。



國鐵集團運輸部負責人介紹，2023年端午小長假運輸，鐵路部門聚焦群眾出行和重點物資運輸需求，統籌客貨運力資源，精準制定列車開行方案，持續提升服務品質，增開夜間高鐵和動臥列車，靈活增開短途旅客列車。

6月21日至22日，在上海至鄭州、上海至南昌、杭州至鄭州等熱門區間安排開行夜間高鐵列車108列，每日在上海虹橋至佛山西、廣州南、珠海，北京西至深圳北、珠海、湛江等熱門區間增開高鐵動臥列車18列。

同時，為應對突發客流，在主要鐵路樞紐安排一定數量的備用動車組列車、普速旅客列車和乘務人員，隨時準備上線運行。增加節日期間客運服務力量，加強高峰時段進站候車旅客疏導和乘降組織，最大限度提供出行便利。

中國旅遊研究院院長戴斌受訪時表示，今年端午假期將約有1億人次出遊，以周邊遊、近程遊為主，預計旅遊消費370億元人民幣，與去年同期相比，出遊人數增加30%，旅遊消費增加43%。其中，粵港澳大灣區、長三角、京津冀、長江中游和成渝城市群遊客循環和交互流動較為明顯。