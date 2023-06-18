端午節宜忌｜命理師教轉運發財方法　宜穿這些顏色　2生肖要小心

時序入夏，本月18日進入農曆五月，也將迎來端午節。



民俗專家廖大乙表示，農曆五月又稱「百毒月」，蚊蟲疫病易生，人也容易心浮氣躁，建議穿著以明亮色系為主，不宜全黑、全紅。

另當月沖肖龍、狗者，務必當心，小心犯忌。

點圖了解更多廖大乙的端午節建議及背後原因：

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廖大乙指出，農曆五月初五是端午節，因天氣越來越炎熱，蚊蟲孳生，早年醫療不發達，易生傳染疫病，古人稱該月為「惡月」或「百毒月」，並在端午時用菖蒲、艾草、石榴花、蒜頭、山丹等植物除毒害，延續至今變成掛菖蒲或艾草避邪。

而端午節當天午時陽氣最旺盛，民眾可打開住家窗戶，讓正陽之氣進入家中，待午時一過再關窗，將正陽之氣留在家中，藉此掃除晦氣及霉氣，有增添好運之效。

另，正午12時可取「午時水」，不論是井水、甚至家中水龍頭都能當作「午時水」，而在民俗上，「水」象徵「財」，民眾可將「午時水」灑在自身的工作場所或盆栽上，有助於化煞，並迎來轉運發財的好機緣。

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廖大乙也提到，人的穿著顏色與磁場、運勢好壞其實也息息相關，而在天氣炎熱的「百毒月」，建議以白色、黃色等明亮色系為主，不論工作或出遊，都讓人感覺充滿幹勁與活力，能招來貴人或正能量相助。

反之，天氣炎熱穿全黑易吸收太陽光蓄熱，紅色則給人艷陽般燥熱感，讓人倍感心浮氣躁，除非正式場合、有穿搭必要，否則不宜。

最後，當月沖龍、狗2生肖，務必當心，更要小心犯忌，以免影響運樹，行事及投資上建議要保守謹慎為宜。

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