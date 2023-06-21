34億分手費！中國芯片龍頭卓勝微實控人宣布離婚　前妻要錢不要權

內地A股昨日（20日）誕生一樁天價離婚案。

市值超550億元（人民幣，下同）的國產芯片龍頭江蘇卓勝微電子股份有限公司發公告稱，公司實控人之一唐壯（TANG ZHUANG）與易戈兵（YI GEBING）解除婚姻關係，並進行財產分割。唐壯將持有股權的超8成轉讓給易戈兵，唐壯將不再是公司持股5%以上的股東，按昨日收盤價計算，易戈兵將分走近34億元。



據公告內容，唐壯原持有公司無限售條件流通股份40,919,282股，占公司總股本的7.67%，而易戈兵未持公司股份。離婚財產分割後，唐壯將其持有的32,757,451股股份（佔公司總股本的6.14%）轉讓給易戈兵。

雖然股東權益發生變動，但不會導致公司實際控制人發生變化，不涉及公司控制權變更。易戈兵將其持有的公司股權對應的全部表決權、提名和提案權、參會權、監督建議權以及除收益權和股份轉讓權等財產性權利之外的其他權利，全部委託給唐壯行使。直至易戈兵不再持有公司股份為止。

雙方協議約定，易戈兵每年可出售的股份數量不得超過其所持股份的10%；且二人約定，在唐壯擔任公司董事及高級管理人員期間，易戈兵每年轉讓股份不超過其所持公司股份總數的25%。

據悉，唐壯1973年出生，美國籍，北京大學物理學專業學士、美國伊利諾大學厄巴納-香檳分校電子工程專業碩士及博士研究生。2006年7月至2012年8月任卓勝微電子（上海）有限公司工程副總裁。2012年8月至今任公司副總經理，2016年10月至今任公司董事。

公開資料顯示，卓勝微是一家專注於射頻集成電路領域研究、開發，生產與銷售的企業，是中國射頻龍頭企業。其部分產品主要應用於智能手機等移動智能終端產品，客戶覆蓋全球主要的Android手機廠商，同時可應用於藍牙耳機、汽車電子、通訊基站等需要無線連接的領域。