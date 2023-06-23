7月1日成都至香港跨境動車首次開行　乘務員制服照曝光竟有大熊貓

據此前報道，7月1日零時起，全國鐵路將實行新的列車運行圖，成都東至香港西九龍跨境G字頭動車組列車將首次開行，兩地間將實現一車快速直達。



隨著成都往返香港高鐵列車，開行時間的日益臨近，蓉港高鐵列車乘務人員，新款制服也正式亮相，色彩明豔的襯衣式連衣裙上點綴極具巴蜀特色的紋樣，襯衫、馬甲上的大貓熊元素，則賦予制服超高辨識度。



據了解，此套制服以「魅力端莊、秀麗東方」為主題，選用國際灰和成都市花芙蓉的芙蓉紅色為基調，將巴蜀文化、鐵路元素巧妙融合。

此外，制服設計還融入竹元素，兩片竹葉交叉相連，形成「心」形造型，象徵著「竹到平安行」的美好寓意。

中國鐵路指出，該女式乘務人員制服分襯衫式連衣裙、馬甲、風衣、大衣、防寒服等，「款式簡潔大方，顏色鮮亮豔麗，讓八方來客可以感受到，巴蜀文化的濃郁特色，充分感受到川渝地區的似火熱情」，制服帽子則打破傳統採用「遮幅式」貝雷帽設計。

據了解，成都往返香港高鐵列車由中國鐵路成都局集團有限公司成都客運段擔當值乘任務，列車將途經樂山、宜賓、貴陽、桂林、廣州、深圳等城市，全程執行階段間約10小時。

中國鐵路指出，今年以來，中國鐵路成都局集團有限公司積極推廣擴大「天府映像」品牌效應，在列車服務中不斷豐富巴蜀文化元素和人文底蘊，得到旅客們的廣泛好評。

中國鐵路指出，成都往返香港的「天府映像 動感之旅」列車，體現服務品牌的地域文化特色，將進一步增進蓉港文化交流，拉近兩地人民的距離。接下來，鐵路部門將持續最佳化完善列車服務措施，全面提升列車餐食品質，更好地滿足蓉港兩地間旅客多元化的出行需求。

首開成都東—香港西九龍列車

據報道，調圖後將統籌廣深港高鐵日常線和高峰線列車開行結構，增加日常開行的跨境G字頭動車組列車18列，其中首次開行成都東至香港西九龍跨境G字頭動車組列車（G2963），助力香港與內地人員往來。川港高鐵票已於6月17日開售，乘客可於內地鐵路網站12306或香港MTR網站購買。

成都東—香港西九龍的列車每日開行一對。成都出發列車為早上8時48分發出，全長10小時7分鐘；香港出發列車為早上10時08分發出，全長9小時45分。

票價方面，成人二等座為人民幣796元（港幣885元），兒童二等座為人民幣414元（港幣460元）。最高價格為成人商務座為人民幣2391元（港幣2658元）。