7月1日起　預備役部隊由軍地雙重領導調整為中央軍委集中統一領導

據新華社28日消息， 近日，中共中央印發了《關於調整預備役部隊領導體制的決定》（以下簡稱《決定》）。《決定》明確，自2020年7月1日零時起，預備役部隊全面納入軍隊領導指揮體系，由現行軍地雙重領導調整為中共中央、中央軍委集中統一領導。

《決定》指出，預備役部隊是人民解放軍的組成部分，為全面貫徹中共十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅持和完善中共對人民軍隊的絕對領導制度，確保實現中共在新時代的強軍目標，把人民軍隊全面建成世界一流軍隊，按照軍是軍、警是警、民是民的原則，對預備役部隊領導體制進行調整。

2019年10月1日，慶祝中華人民共和國成立70週年大會在北京天安門廣場舉行。圖為預備役部隊方隊。（新華社）

《決定》要求，中央和國家機關、地方黨委和政府依據有關法律法規履行國防建設責任，支持預備役部隊建設。軍地有關單位要堅決貫徹中共中央決策部署，積極主動協調，密切協同配合，做細做實相關工作，確保預備役部隊領導體制平穩轉換、有序銜接。

预备役與現役有何不同？

據資料指出，預備役是國家平時以退役軍人、民兵為基礎、現役軍人為骨幹組建起來的戰時能夠迅速轉化為現役部隊的武裝力量。由預備役軍官和士兵組成，實行統一的編制，授有軍旗、番號、代號，配備武器裝備。未調整前預備役部隊受軍地雙重領導。既區別於現役部隊，又不同於民兵組織，是平戰結合的一種形式，是戰爭初期的首批動員對象，也是應付突發事件，承擔急難險重任務的突擊力量。中國目前預備役部隊的總兵力約為800萬人。

現役軍人與預備役的區別在於，服現役是在部隊駐地，現役軍人必須參加日常訓練。預備役則是在家，預備役軍人只需定期參加軍事訓練。另外，預備役軍人中的軍官有軍銜，士兵不授予軍銜，而現役軍人不管是軍官還是士兵都有現役軍銜。