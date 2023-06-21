7月1日起全國鐵路更新運行圖　首開香港至成都高鐵　全長約10小時

據《中國新聞網》報道，7月1日零時起，全國鐵路將實行新的列車運行圖。調圖後，全國鐵路安排圖定旅客列車10592列，較現圖增加46列。其中將首開成都至香港西九龍的跨境高鐵，助力香港與內地人員往來。



首開成都東—香港西九龍列車

據報道，調圖後將統籌廣深港高鐵日常線和高峰線列車開行結構，增加日常開行的跨境G字頭動車組列車18列，其中首次開行成都東至香港西九龍跨境G字頭動車組列車（G2963），助力香港與內地人員往來。川港高鐵票已於6月17日開售，乘客可於內地鐵路網站12306或香港MTR網站購買。

成都東—香港西九龍的列車每日開行一對。成都出發列車為早上8時48分發出，全長10小時7分鐘；香港出發列車為早上10時08分發出，全長9小時45分。

票價方面，成人二等座為人民幣796元（港幣885元），兒童二等座為人民幣414元（港幣460元）。最高價格為成人商務座為人民幣2391元（港幣2658元）。

加密深圳—香港高鐵頻次

同時，深圳鐵路部門表示，7月1日起，深圳北站將增開一班來往深圳北和香港西九龍的列車；福田站來往福田和香港西九龍的四對列車，由高峰期開行改為每日開行；光明城站亦增加停靠往來香港西九龍的三列動車組。

北部加開多條列車 提高華北華東等地區高鐵運行能力

另外，還將擴大京津城際鐵路運能，每日增加3.1萬個高鐵座席；首次開行滄州西經京滬高鐵、石濟高鐵至石家莊的G字頭動車組列車2列，進一步便利沿線群眾出行，助力京津冀協同發展。

調圖後將首次開行黑龍江齊齊哈爾南至北京朝陽間4列停站少、旅速快、旅時短的G字頭動車組標桿列車，運行時間大幅壓縮，最快6小時25分可達；通過延長運行區段，安排開行哈爾濱西至南京南間、哈爾濱西至襄陽東間長距離G字頭動車組列車各2列，東北至華北、華中、華東地區高鐵運能進一步提升。

據悉，7月1日後全國鐵路安排圖定旅客列車10592列，較現圖增加46列；開行貨物列車22182列，較現圖增加394列，鐵路客貨運輸能力、服務品質和運行效率進一步提升。