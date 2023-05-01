港車北上｜6月1日起接受申請　7月1日通車料45萬香港司機受惠

港車北上政策正式公布。

5月1日，《廣東省關於香港機動車經港珠澳大橋珠海公路口岸入出內地的管理辦法》（下稱《管理辦法》）對外公布，從6月1日上午9時起開始接受香港機動車車主申請，7月1日零時起，符合條件的車主在港方預約通關獲准後，就可駕車經港珠澳大橋珠海公路口岸駛入廣東。預計約45萬名香港機動車車主將受惠。



據介紹，全國首創四項政策措施，大幅降低跨境車輛使用成本，提升政策的吸引力和參與度。一是對符合條件入境的香港機動車實行「免擔保」政策，車主無需再向內地海關提供銀行保函等形式擔保，將有效降低廣大香港居民駕車前往內地時間和費用成本。

二是創新核發電子牌證，不發實體牌證，不收牌證費。三是實行香港跨境車輛保險「等效先認」，車主可直接向香港保險公司投保符合規定的「等效先認」保險，無需另行投保內地交強險。

四是創新申辦模式，依托數字政府一體化平台和大數據中心，通過中國（廣東）國際貿易「單一窗口」，搭建統一的「港車北上」信息管理服務系統，實現公安、海關、邊檢、口岸等部門數據共享，申請材料一次交、跨部門一網辦，香港車主可一網申辦。

7月1日起，符合條件的車主在港方預約通關獲准後，就可駕車經港珠澳大橋珠海公路口岸駛入廣東。（視覺中國）

實施七項便民惠民舉措

一是申請條件更寬鬆。實行「1人1車」，1輛車可配2名駕駛人。香港車主只要年滿18周歲、持有港澳居民來往內地通行證（回鄉證），本人名下登記持有1輛香港機動車（車長小於6米且含駕駛人座位數不超過8座的非營運小型載客汽車），就可以申請。沒有配額限制，沒有投資納稅及特定身份等條件限制。

二是來往內地更自由。香港單牌車可以直接進入內地，不需再掛金屬號牌。電子牌證有效期與所購買的內地交強險有效期掛鉤，最長不超過1年。車主可自由選擇往來內地時間，在牌證有效期內香港機動車經預約可以多次入出內地。

三是辦牌手續更簡化。申請免填表、免複印。香港機動車註冊登記6年以內，免予提交機動車安全技術檢驗合格證明。

四是海關備案更便捷。對符合條件入境的香港機動車實施「免擔保」政策，海關備案手續融入「港車北上」整體申辦流程，車主無須到海關辦事窗口提交資料或申領單證，實現海關備案手續無紙化、網上辦理。

2023年1月1日，「澳車北上」實施。圖為4月2日，澳門單牌車經港珠澳大橋珠海公路口岸通關。（視覺中國）

五是邊檢備案更快捷。實現邊檢部門備案無紙化、數據共享共用，對已辦理粵港澳跨境駕駛人邊檢備案手續，或者在全國任一口岸辦理過邊檢快捷通道採集備案手續的駕駛人，無需再現場採集備案。

六是車輛通關更順暢。車輛在港珠澳大橋珠海公路口岸通關實施「一站式」驗放模式，車輛只需一次停車即可完成海關、邊檢驗放手續。

七是網辦交通違法和輕微事故更省事。香港機動車及其駕駛人在公安交管部門備案後，可以通過「交管12123」APP查詢處理機動車非現場交通違法，快速處理輕微交通事故，便利香港車主在內地駕車出行。

《管理辦法》規定，香港機動車只能經港珠澳大橋珠海公路口岸入出，在廣東省範圍內行駛；車輛在廣東行駛期間，須懸掛香港車牌，不得超過牌證有效期，每次入境後連續停留不得超過30天，每年累計停留不得超過180天。

香港機動車車主應當遵守《管理辦法》及相關法律法規規定，對香港機動車及其駕駛人負有管理義務並承擔法律責任。對香港機動車車主或者駕駛人違法違規行為，除依據內地相關法律法規進行處理外，還將註銷相關備案手續，限制或者不予受理新的申請。